संजय मांजरेकर ने विराट कोहली और बाबर आजम की तुलना को बताया अनुचित, टॉम मूडी ने बताई दोनों में क्या है समानता

विराट कोहली का करियर 15 साल से ज्यादा का हो गया है। वहीं बाबर आजम अभी उभरते हुए सितारे हैं। ऐसा संजय मांजरेकर का कहना है।

विराट कोहली और बाबर आजम। (फाइल फोटो)

टीम इंडिया के पूर्व विराट कोहली और पाकिस्तान के वर्तमान कप्तान बाबर आजम की तुलना हमेशा से की जाती रही है। दोनों ही खिलाड़ी अपनी-अपनी टीमों के लिए अहम भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन इस बात पर बहस जारी है कि दोनों में बेहतर कौन है? हाल ही में पूर्व खिलाड़ी संजय मांजरेकर और टॉम मूडी ने इस पर अपनी राय दी। मांजरेकर ने कहा कि कोहली और बाबर की तुलना अनुचित है। वहीं टॉम मूडी ने कहा कि विराट कोहली की तरह बाबर आजम बेहतरीन चेजर हैं। संजय मांजरेकर ने स्टार स्पोर्ट्स पर विराट कोहली और बाबर आजम की तुलना को लेकर कहा, “बिल्कुल हम उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा दोबारा होगा। एक बात आप जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों का करियर लंबा रहा है और उनका करियर लगभग 10-15 वर्षों तक चला है। जब भी कोई खिलाड़ी उभरता है, तो उसकी तुलना उस व्यक्ति से की जाती है, जो काफी समय से दौड़ में है। इसलिए यह थोड़ा अनुचित हो सकता है, लेकिन इन दोनों लोगों की महानता यह है कि वे उस मानक को बनाए रखते हैं कि एक उभरते हुए खिलाड़ी के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को इसके साथ जोड़ा जाता है।” विराट कोहली आगे संजय मांजरेकर ने आगे कहा, “दोनों बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। जाहिर तौर पर वह युवा हैं, लेकिन इस तरह के प्लेटफॉर्म पर आकर हम विराट कोहली को आगे रखेंगे और इस बार टी20 प्रारूप नहीं है। एशिया कप में इस बार आप थोड़ा बाबर आजम को देख सकते हैं और वह अपना प्रदर्शन भी दिखा सकते हैं।” Also Read World Cup: वर्ल्ड कप के लिए सौरव गांगुली ने किया टीम इंडिया का चयन, इन खिलाड़ियों को किया टीम में शामिल टॉम मूडी ने बाबर आजम को लेकर क्या कहा? टॉम मूडी ने बाबर आजम को लेकर कहा, “वह मुझे काफी हद तक विराट कोहली की याद दिलाते हैं, जिस तरह से वह खेलते हैं। वह क्रिकेट शॉट्स खेलते हैं। ऐसा लगता है कि वह खेल को बहुत अच्छे से समझते हैं, जो कोहली ने एक दशक से अधिक समय से किया है। वह एक अच्छे चेजर भी हैं विराट कोहली सालों से खुद को साबित कर चुके हैं। इसलिए, दोनों के बीच बहुत समानता है और मैं यह नहीं कहूंगा कि विराट का एशिया कप बाबर आजम से बेहतर होगा, लेकिन दोनों पर समान दबाव हो सकता है और उन्हें बल्लेबाजी करते देखना बेहतरीन होगा।”

