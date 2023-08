Asia Cup: विराट कोहली ने पिछली बार एशिया कप में खत्म किया था सूखा,इस बार तोड़ेंगे सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड?

विराट कोहली एक साल में 6-6 शतक जड़ चुके हैं। साल 2017 और 2018 में उन्होंने ऐसा किया।

विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर । (सोर्स- @WisdenIndia)

एशिया कप 2022 टीम इंडिया के लिए अच्छा नहीं रहा था। रोहित शर्मा की अगुआई वाली टीम सुपर-4 से आगे नहीं बढ़ पाई थी, लेकिन पूर्व कप्तान विराट कोहली के लिए टूर्नामेंट अच्छा रहा था। उन्होंने सुपर-4 और टूर्नामेंट में भारत के आखिरी मैच में शतक जड़ा था। विराट कोहली ने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में शतक जड़कर लगभग 3 साल का सूखा खत्म किया था। टी20 इंटरनेशनल में यह उनका पहला शतक था। एशिया कप 2023 का आयोजन वनडे फॉर्मेट में होगा और कोहली के पास मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका होगा। वनडे क्रिकेट में सबसे ज्याद शतक का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है। विराट कोहली इस मामले में दूसरे नंबर पर हैं और वह मास्टर ब्लास्टर का रिकॉर्ड तोड़ने से सिर्फ 4 शतक दूर हैं। सचिन तेंदुलकर ने वनडे क्रिकेट में 49 जड़े हैं। कोहली ने 46 शतक जड़े हैं। एशिया कप में ग्रुप स्टेज में टीम इंडिया को पाकिस्तान और नेपाल के साथ रखा गया है। यानी टीम का सुपर-4 तक पहुंचना लगभग तय है। सुपर-4 राउंड रॉबिन फॉर्मेट में होगा और दोनों ग्रुप से 2-2 टीम पहुंचेंगी। इस स्टेज में एक टीम को 3 मैच खेलना होगा। टॉप-2 टीम फाइनल में पहुंचेंगी। टीम इंडिया फाइनल में भी पहुंचने की प्रबल दावेदार है। क्या 6 मैच में 4 शतक जड़ पाएंगे विराट कोहली अगर टीम इंडिया सुपर-4 तक पहुंचती है तो वह कम से कम 5 मैच खेलेगी। फाइनल में पहुंची तो 6 मैच खेलेगी। यानी विराट कोहली के पास 4 शतक जड़ने का मौका होगा। 6 मैच में 4 शतक भले ही आसान नहीं हो, लेकिन नामुमकिन नहीं है। विराट कोहली जैसा बल्लेबाज ऐसा कर सकता है। वनडे क्रिकेट में विराट कोहली शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने इस साल 10 मैचों की 9 पारियों में 53.37 के औसत से 427 रन बनाए हैं। इस दौरान 2 शतक और 1 अर्धशतक जड़ा है। Also Read Asia Cup: रोजर बिन्नी और राजीव शुक्ला जाएंगे लाहौर,15 साल बाद BCCI का दल करेगा पाकिस्तान दौरा विराट कोहली ने 4 मैच में 3 शतक जड़े साल 2022 के अंत में विराट कोहली ने 3 साल बाद वनडे क्रिकेट में शतक जड़ा था। उन्होंने दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच 4 मैच में 3 शतक जड़े। बांग्लादेश के खिलाफ दिसंबर 2022 में आखिरी वनडे में शतक के बाद उन्होंने जनवरी 2023 में श्रीलंका के खिलाफ पहले और तीसरे वनडे में शतक जड़ा। हालांकि, इसके बाद उन्होंने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया। 7 मैच की 6 पारियों में एक अर्धशतक जड़ा। विराट कोहली एक साल में 6-6 शतक जड़ चुके हैं विराट कोहली एक साल में 6-6 शतक जड़ चुके हैं। साल 2017 और 2018 में उन्होंने ऐसा किया। साल 2017 में उन्होंने 26 तो 2018 में सिर्फ 14 मैच में 6 शतक जड़े थे। इसके अलावा उन्होंने साल 2012 में 17 मैच में 5 और साल 2019 में 26 मैच में 5 शतक जड़ दिए थे। ये रिकॉर्ड बताते हैं कि विराट कोहली एशिया कप में ही 4 शतक जड़ने का माद्दा रखते हैं।

Follow us on



instagram

telegram