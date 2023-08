Live

Asia Cup 2023 Live: बीसीसीआई आज करेगी टीम का ऐलान, अय्यर-केएल राहुल की फिटनेस पर नजर

Asia CUP 2023,India Squad Selection Live Updates: वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप को टीम इंडिया के लिए काफी अहम माना जा रहा है।

Go to Live Updates India Squad For Asia Cup 2023 Live: बीसीसीआई आज यानी 21 अगस्त को नई दिल्ली में एशिया कप के लिए अपनी टीम का ऐलान करेगा। वर्ल्ड कप से पहले इस टूर्नामेंट को काफी अहम माना जा रहा है। एशिया कप में चुनी गई टीम से इस बात का अंदाजा होगा कि वर्ल्ड कप के लिए बीसीसीआई का क्या प्लान है। स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और केएल राहुल की फिटनेस पर स्थिति साफ नहीं है। इस बारे में भी सोमवार को बीसीसीआई अपडेट दे सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर शामिल होंगे। Live Updates