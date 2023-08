Asia Cup: ‘घायल’ श्रीलंका ने किया टीम का ऐलान; LPL का हीरो बाहर, 2 साल बाद कुसल परेरा की वापसी

श्रीलंका क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2023 शुरू होने से एक दिन पहले टीम की घोषणा की। टीम पिछले साल चैंपियन बनी थी।

श्रीलंका एशिया कप में अपने अभियान की शुरुआत 31 अगस्त को पल्लेकल में बांग्लादेश के खिलाफ मैच से करेगा। (फाइल फोटो)

चोटिल खिलाड़ियों से परेशान डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका ने आखिरकार मंगलवार, 29 अगस्त 2023 को एशिया कप 2023 के लिए टीम की घोषणा कर दी। दुष्मंथा चमीरा, दिलशान मदुशंका, लाहिरू कुमारा और लंका प्रीमियर लीग में गेंद और बल्ले से शानदार प्रदर्शन करने वाले वानिंदु हसरंगा चोटिल हैं। इनकी जगह टीम में तेज गेंदबाज बिनुरा फर्नांडो और प्रमोद मदुशन को चुना गया है। इसके अलावा लेग स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर दुशान हेमंथा को वानिंदु हसरंगा के लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट को तौर पर टीम में शामिल किया गया है। विकेटकीपर कुशल परेरा की 2 साल बाद वनडे टीम में वापसी हुई है। विकेटकीपर कुसल परेरा की 2 साल बाद वनडे टीम में वापसी हुई है। वह चोट से परेशान हैं। वह पिछले सप्ताह कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए थे। जानकारी के अनुसार उनकी हालत में सुधार हो रहा है और पूरी तरह ठीक होने पर वह टीम में शामिल होंगे। चमीरा और मदुशंका 5 अक्टूबर से शुरू होने वाले विश्व कप के लिए समय पर फिट होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एशिया कप के लिए श्रीलंका की टीम दासुन शनाका (कप्तान), पथुम निसांका, दिमुथ करुणारत्ने, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कुसल परेरा, धनंजय डिसिल्वा, चरित असलंका, सदीरा समाराविक्रमा, डुनिथ वेलालेज, महीश तीक्षना, मथीशा पथिराना, कासुन राजिता, दुशान हेमंता, बिनुरा फर्नांडो, प्रमोद मदुशन।

