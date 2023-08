Asia Cup: भारत को वर्ल्ड कप जिताने वाले ने टीम सेलेक्शन पर उठाए सवाल, कहा- चोटिल खिलाड़ियों को क्यों मिल रही है जगह

बीसीसीआई ने एशिया कप के लिए श्रेयस अय्यर और केएल राहुल को टीम में मौका दिया है जो कि काफी समय से रिहैब में थे।

खेल डेस्‍क Edited by Riya Kasana Written by

केएल राहुल और श्रेयस अय्यर। (फोटो - ट्विटर)

एशिया कप के लिए बीसीसीआई ने जिस टीम का चयन किया है उससे कई दिग्गज संतुष्ट नहीं है। भारत को वर्ल्ड कप जिताने वाले दिग्गज खिलाड़ी मदल लाल ने सेलेक्टर्स पर सवाल उठाते हुए कहा है कि टीम में चोटिल खिलाड़ियों को जगह दी जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने युजवेंद्र चहल को बाहर करने के फैसले को भी गलत बताया। फिटनेस साबित करने के बाद अय्यर-राहुल को मिलना चाहिए था मौका मदन लाल ने आज तक से बात करते हुए कहा, ‘मुझे लगता है कि सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट केएल राहुल की फिटनेस को लेकर आश्वस्त नहीं है। वह नहीं जानते कि राहुल फिट हैं या नहीं। उन्हें साफ करना चाहिए था कि राहुल को कैसा निगल है। उन्होंने श्रेयस अय्यर को मौका दिया है। उनकी फिटनेस को लेकर भी कुछ साफ नहीं है। उन्होंने प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेला है। उन्हें फिटनेस साबित करने के बाद मौका दिया जाना चाहिए था। नेट्स पर बल्लेबाजी करना और मैच खेलना दो अलग बात हैं।’ टीम सेलेक्शन के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब अजीत अगरकर से फिटनेस को लेकर सवाल किया गया था को उन्होंने कहा, ‘राहुल टीम में विकेटकीपर-बल्लेबाज के तौर पर खेलते हैं। उम्मीद है कि वह पहले मैच से ही चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे। राहुल और अय्यर दोनों लंबे समय से चोटिल थे और उन्होंने फिट होने के लिए काफी मेहनत की है। राहुल को फिर से चोटिल होने से छोटा झटका लगा है लेकिन हमें उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं।’ युजवेंद्र चहल को टीम इंडिया में चाहते थे मदनलाल मदन लाल ने युजवेंद्र चहल को मौका न देने के फैसले पर भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा, ‘मैं युजवेंद्र चहल की गैरमौजूदगी से काफी हैरान हूं। उन्होंने कहा कि कलाई का केवल एक ही स्पिनर टीम में रह सकता है। चहल विकेट लेने वाला और मैच विनर खिलाड़ी है। अक्षर पटेल ने पिछले 2-3 सालों में अच्छा किया है, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं लेकिन वह जो काम कर रहे हैं वह करने के लिए रवींद्र जडेजा पहले से टीम में है।’ Also Read उत्तर प्रदेश सरकार ने बदली खेल नीति, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले- खेल प्रतिभाओं को मिलेंगे आगे बढ़ने के मौके

Follow us on



instagram

telegram