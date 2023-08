एशिया कप से पहले भारत की मिडिल ऑर्डर वाली टेंशन खत्म! श्रेयस अय्यर ने प्रैक्टिस मैच में ठोक दिए 199 रन

एशिया कप के लिए टीम में चुने गए श्रेयस अय्यर ने अपनी फिटनेस का सबूत दे दिया है। उन्होंने एनसीए में एक प्रैक्टिस मैच खेलते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में 199 रन की पारी खेली है।

श्रेयस अय्यर ने एनसीए में प्रैक्टस मैच खेलते हुए बल्लेबाजी करते हुए 199 रन की पारी खेली है। फोटो सोर्स- AP

