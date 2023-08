PAK vs NEP Playing 11: नेपाल के खिलाफ इस कॉम्बिनेशन के साथ उतर सकता है पाकिस्तान, यह है दोनों की संभावित प्लेइंग 11

Pakistan vs Nepal Playing 11 Prediction: एशिया कप 2023 का आगाज बुधवार को हो रहा है। ओपनिंग मैच में पाकिस्तान का मुकाबला नेपाल से होगा। दोनों टीमें एक-दूसरे के खिलाफ पहला इंटरनेशनल मैच खेलेंगी।

PAK vs NEP Dream11 Prediction Asia Cup 2023: एशिया कप का आगाज बुधवार से मुल्तान में हो रहा है। टूर्नामेंट का ओपनिंग मैच मेजबान पाकिस्तान और नेपाल के बीच खेला जाएगा। नेपाल की टीम पहली बार एशिया कप खेलने उतरेगी। उसने ACC प्रीमियर कप 2023 के फाइनल में यूएई को मात देकर एशिया कप के लिए क्वालीफाई किया था। उस टूर्नामेंट में नेपाल ने 4 मैच खेले थे, जिसमें से 3 में जीत और 1 मैच बेनतीजा रहा था। पहली बार खेलेंगे नेपाल और पाकिस्तान पाकिस्तान और नेपाल के बीच इंटरनेशनल मुकाबला ही पहली बार होगा। ऐसे में नेपाल के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती होगी। पाकिस्तानी टीम श्रीलंका में अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज 3-0 से जीतकर लौटी है। ऐसे में उसका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर है, लेकिन नेपाल की टीम को भी हल्के में लेने की गलती बाबर आजम की टीम नहीं करेगी। नेपाल का बैटिंग ऑर्डर उसकी ताकत है। नेपाल और पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग इलेवन बात करें दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन की तो वह कुछ इस प्रकार हो सकती है। पाकिस्तान: फखर जमान, इमाम-उल-हक, बाबर आजम (कप्तान), मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), आगा सलमान, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, उसामा मीर, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ। नेपाल: कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख, रोहित पौडेल, भीम शार्की, कुशल मल्ला, दीपेंद्र सिंह, संदीप लामिछाने, ललित राजबंशी, गुलशन झा, करण केसी, सोमपाल कामी। पाकिस्तान हाल ही में बनी है नंबर वन ODI टीम एशिया कप के ओपनिंग मैच में नेपाल के खिलाफ पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। पाकिस्तान ने हाल ही में अफगानिस्तान को तीन मैचों की वनडे सीरीज में 3-0 से हराया है। यह सीरीज जीतने के बाद पाकिस्तानी टीम दुनिया की नंबर वन ODI टीम बन गई है। पाकिस्तानी टीम ने इस साल 11 वनडे खेले हैं, जिसमें से 8 में उसे जीत मिली है। पाकिस्तान का मुकाबला करना नेपाल के लिए बिल्कुल आसान नहीं रहने वाला।

