Pakistan vs Nepal Pitch Report: मुल्तान में 15 साल से अजेय है पाकिस्तान, चिलचिलाती गर्मी निकालेगी खिलाड़ियों का दम; पढ़ें पिच और मौसम रिपोर्ट

Multan Cricket Stadium Stadium Pitch Report, Weather Forecast: मुल्तान में 30 अगस्त को 32 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रह सकता है। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार रही है।

पाकिस्तान बनाम नेपाल मैच पिच रिपोर्ट: एशिया कप 2023 के उद्घाटन मैच में पाकिस्तान और नेपाल की भिड़ंत होनी है।

