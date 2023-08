Asia Cup: एशिया कप से पहले नंगे पांव अंगारों पर चलकर प्रैक्टिस कर रहा है बांग्लादेश का यह बल्लेबाज, देखें VIDEO

बांग्लादेश के बल्लेबाज मो. नईम शेख एशिया कप से पहले अंगारों पर चलकर प्रैक्टिस कर रहे हैं।

अंगारों पर चलते हुए बांग्लादेश के बल्लेबाज नईम शेख (सोर्स- सोशल मीडिया)

एशिया कप 2023 की शुरुआत 30 अगस्त से होगी और इसके शुरू होने में काफी कम समय बचा है। इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली सभी टीमें जोर-शोर से इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश के बल्लेबाज मोहम्मद नईम शेख जिस तरह से ट्रेनिंग कर रहे हैं वह काफी नायाब और हैरान कर देने वाला है। उनकी अपरंपरागत प्रशिक्षण तकनीक ने सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर ली है। नईम शेख ने इसे माइंड ट्रेनिंग का हिस्सा माना है और इसके रूटीन ट्रेनिंग के तहत वो आग पर चले। अंगारों पर चलकर प्रैक्टिस कर रहे हैं नईम शेख सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है और इसमें नईम शेख को अंगारों पर नंगे पांव चलते हुए देखा जा सकता है। तैयारी के इस अनूठे तरीके पर जाहिर तौर पर हर कोई हैरान है, लेकिन एशिया कप की तैयारी के लिए उन्होंने जो रास्ता अपनाया है उससे जाहिर होता है कि इस खिलाड़ी में कितना समर्पण है। Naim Sheikh working with a mind trainer ahead of Asia Cup. pic.twitter.com/mkykegJ06p August 18, 2023 एशिया कप 2023 का आयोजन इस बार हाइब्रिड मॉडल के तहत हो रहा है। राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से भारत ने पहले ही साफ कर दिया था कि वह पाकिस्तान नहीं जाएगा और इसके बाद ही यह मॉडल लागू किया गया। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 30 अगस्त को होगी और पहला मैच पाकिस्तान के मुल्तान में पाकिस्तान और नेपाल के बीच खेला जाएगा। एशिया कप 2023 में दो ग्रुप हैं और दोनों ही ग्रुप की दो शीर्ष टीमें सुपर चार में पहुंचेगी और वहां हर टीम को एक-दूसरे से खेलना है। इस ग्रुप में टॉप पर रहने वाली दो टीमें 17 सितंबर को फाइनल में खेलेंगी। भारत को इस टूर्नामेंट में पहला मैच 2 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है जबकि दूसरा मैच 4 सितंबर को नेपाल के खिलाफ खेलना है। इस बार पाकिस्तान में चार मैच जबकि श्रीलंका में कुल सात मैच खेले जाएंगे। Also Read World Cup 2023: भारत की इन कमियों को गिनाते हुए आकिब जावेद ने कहा- वनडे वर्ल्ड कप में भारत को हरा देगा पाकिस्तान

