Asia Cup: 18 अगस्त के बाद चुनी जाएगी टीम इंडिया, राहुल के अनफिट होने पर इन 2 खिलाड़ियों पर दांव लगाएंगे अगरकर

एशिया कप के लिए टीम का चयन 18 अगस्त के बाद होगा। 18 अगस्त को केएल राहुल एक फिटनेस टेस्ट देंगे, जिसे पास करने के बाद ही उनका चयन होगा। अजीत अगरकर वेस्टइंडीज से लौट आए हैं।

केएल राहुल 18 अगस्त को एक फिटनेस टेस्ट देंगे जिसे पास करने के बाद ही उनका चयन होगा।

Venkata Krishna B वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम मैनेजमेंट इन दिनों एशिया कप की टीम को लेकर माथापच्ची में लगा हुआ है। टीम के प्रमुख खिलाड़ियों के चोटिल होने की वजह से सभी समीकरण बिगड़ गए हैं। केएल राहुल और श्रेयस अय्यर अभी भी एनसीए में हैं और उनकी फिटनेस इस वक्त सबसे बड़ी चिंता है, लेकिन इस बीच बड़ी और अहम खबर यह है कि चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर वेस्टइंडीज से लौट आए हैं और अब वह एशिया कप के टीम चयन के काम में लग गए हैं। 18 अगस्त के बाद टीम की घोषणा इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, अजीत अगरकर अगले 48 घंटे अन्य चयनकर्ताओं के साथ टीम कॉम्बिनेशन पर चर्चा करेंगे। साथ ही आने वाले दिनों में केएल राहुल कुछ प्रैक्टिस मैच खेलने वाले हैं और उसके बाद 18 अगस्त को उनका फिटनेस टेस्ट होगा। उस फिटनेस टेस्ट के बाद ही यह तय होगा कि राहुल एशिया कप खेलेंगे या नहीं? इसका अर्थ है कि एशिया कप के लिए टीम की घोषणा 18 अगस्त के बाद कर दी जाएगी। श्रेयस अय्यर की फिटनेस पर संकट के बादल केएल राहुल अगर फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाते हैं तो उनके विकल्पों पर भी चर्चा होगी और राहुल के विकल्प के लिए तिलक वर्मा और संजू सैमसन का नाम सबसे आगे चल रहा है। हालांकि इस बात की संभावना सबसे अधिक है कि राहुल फिटनेस टेस्ट पास कर लेंगे, लेकिन श्रेयस अय्यर की फिटनेस पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। श्रेयस अय्यर नंबर 4 पोजिशन के प्रबल दावेदार हैं। अगर वह नहीं खेलते हैं तो भी तिलक वर्मा और संजू को टीम में लिया जा सकता है। Also Read IND vs IRE: बिना कोच के डबलिन में टी20 सीरीज खेलेगी भारतीय टीम, राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण नहीं जाएंगे आयरलैंड राहुल-अय्यर के नहीं होने के बाद हैं यह विकल्प अगर केएल राहुल और श्रेयस अय्यर अगर एशिया में नहीं खेल पाते हैं तो एक विकल्प यह है कि संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन में रखा जाए और उन्हें नंबर 4 या 5 पर खिलाया जाए। तिलक वर्मा और सूर्यकुमार यादव में से कोई एक मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज रहे। दूसरा विकल्प जिस पर भारत विचार कर रहा है वह यह है कि इशान किशन को शुबमन गिल के साथ ओपनिंग करने दी जाए और कप्तान रोहित शर्मा नंबर 4 पर बल्लेबाजी करें। पूरी अंतिम 11 में रोहित ही ऐसे भरोसेमंद खिलाड़ी हैं जो विराट के साथ पूरे 50 ओवर बल्लेबाजी कर सकते हैं।

