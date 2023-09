ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने रोहित शर्मा को चेताया, कहा- शाहीन अफरीदी के सामने खास योजना के साथ उतरना होगा

ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज मैथ्यू हेडन कहा है कि भारत दुनिया की सबसे बेहतरीन पेस तिकड़ी के सामने खेलने उतरेगा, इसलिए उसे बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है।

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज मैथ्यू हेडन ने शाहीन अफरीदी की बॉलिंग को लेकर टीम इंडिया को चेताया है। फोटो सोर्स- ANI

भारतीय टीम शनिवार को एशिया कप में अपने अभियान का आगाज पाकिस्तान के खिलाफ करेगी। पाकिस्तानी टीम पहली जीत दर्ज करने के बाद उत्साह से लबरेज है तो वहीं भारतीय टीम का फिर से पाकिस्तान के पेस बॉलिंग अटैक के आगे कड़ा इम्तिहान होगा। इस हाईवोल्टेज मुकाबले से पहले पाकिस्तान के पूर्व मेंटॉर और ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज मैथ्यू हेडन ने टीम इंडिया को चेताया है। दुनिया की सबसे बेहतरीन टक्कर देखने को मिलेगी- हेडन मैथ्यू हेडन ने स्टार स्पोर्ट्स से बात करते हुए कहा है कि भारत दुनिया की सबसे बेहतरीन पेस तिकड़ी के सामने खेलने उतरेगा, इसलिए उसे बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। मैथ्यू हेडन ने कहा कि भारत की पाकिस्तान से टक्कर इस दुनिया की सबसे मसालेदार प्रतियोगिताओं में से एक है। पाकिस्तान के पास शाहीन, हारिस और नसीम हैं जिनके खिलाफ टीम इंडिया को एक विशेष योजना बनाकर उतरना होगा। ‘कैंडी की पिच पर पाकिस्तानी गेंदबाजों को मिलेगी मदद’ मैथ्यू हेडन ने आगे कहा कि एशिया कप 2023 के अभी तक हुए मुकाबलों में देखा जाए तो कैंडी की पिच थोड़ी धीमी है, लेकिन परंपरागत रूप से यहां की पिच सीमर्स को अधिक मदद पहुंचाती है। तेज गेंदबाजों को इस पिच पर अधिक उछाल मिलता है। खासकर हारिस रऊफ को इस पिच पर बहुत मदद मिलेगी। हेडन ने भारतीय बल्लेबाजों को चेताते हुए कहा कि शाहीन, नसीम और हारिस के खिलाफ भारत को संभलकर खेलना होगा। मेरा यही मानना है कि रोहित एंड कंपनी पहले तीन ओवर संभलकर खेले। शाहीन अफरीदी बढ़ाएंगे परेशानी- हेडन मैथ्यू हेडन ने शाहीन अफरीदी की गेंदबाजी की व्याख्या करते हुए कहा कि बाएं हाथ का यह गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों की मुसीबत बढ़ा सकता है। अफरीदी के पास नई गेंद को दोनों तरफ घुमाने की कला है। हमने पहले भी देखा है कि उन्होंने कई मौकों पर भारत के सामने परेशानियां खड़ी की हैं। हेडन ने आगे कहा कि 2021 टी20 वर्ल्ड कप में शाहीन ने जिस तरह भारत को परेशान किया था उससे ध्यान में रखते हुए भारतीय बल्लेबाजों को सतर्क रहना होगा। हेडन ने कहा कि हम उस मैच में शाहीन अफरीदी की उस गेंद को नहीं भूल सकते जो उन्होंने रोहित शर्मा को फेंकी थी।

