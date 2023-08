Asia Cup खेलने जा रही टीम एकदम परफेक्ट! 8 में 6 भारतीय बल्लेबाजों का पिछले एक साल में बैटिंग औसत 40 से ज्यादा का

एशिया कप 2023 के लिए चुनी गई टीम में 8 में से 6 बल्लेबाजों का बैटिंग औसत पिछले एक साल के अंदर 40 से उपर का रहा है। फोटो सोर्स- BCCI

एशिया कप का आगाज बुधवार से हो रहा है। टीम इंडिया का पहला मैच 2 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ है। इस टूर्नामेंट के लिए चुनी गई टीम पर अभी तक कई सवाल उठे हैं, लेकिन जिन खिलाड़ियों को टीम में जगह दी गई है अगर उनके पिछले एक साल के वनडे फॉर्मेट के आंकड़ो पर नजर डाली जाए तो 8 में से 6 बल्लेबाजों का बैटिंग औसत 40 से उपर का दिखेगा। यह आंकड़े एशिया कप के बाद होने वाले विश्व कप के लिहाज से बहुत अच्छे हैं। रोहित, गिल और विराट का औसत कमाल का एशिया कप के लिए चुनी गई टीम में सूर्यकुमार यादव के अलावा अन्य खिलाड़ियों के पिछले एक साल के बैटिंग औसत पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि एशिया कप खेलने जाने वाली टीम के 6 बल्लेबाज ऐसे हैं जिनका औसत 40 से उपर का है। इसमें टीम के टॉप 3 बल्लेबाज रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली का औसत बेहतर नजर आता है। श्रेयस अय्यर का बैटिंग औसत भी 50 से उपर का है। एशिया कप खेलने जाने वाली टीम के 8 बल्लेबाजों का पिछले एक साल का बैटिंग रिकॉर्ड रोहित शर्मा भारतीय कप्तान और ओपनर रोहित शर्मा ने पिछले एक साल (अगस्त 2022-अगस्त 2023) में 11 वनडे खेले हैं, जिसमें उन्होंने 51.22 की औसत से 461 रन बनाए हैं। रोहित ने इस दौरान 1 शतक और 3 अर्द्धशतक भी लगाए हैं। इस समय में रोहित का स्ट्राइक रेट भी 109 का रहा है। रोहित शर्मा इन 11 पारियों में 2 बार नाबाद भी रहे हैं। रोहित के यह आंकड़े साबित करते हैं कि वह अपनी टीम के सबसे भरोसेमंद और बहुमूल्य खिलाड़ियों में से एक हैं। शुभमन गिल जनवरी 2019 में अपना वनडे डेब्यू करने वाले शुभमन गिल ने पिछले एक साल में 18 मुकाबले खेले हैं। इसमें उन्होंने 58.62 के बेहतरीन औसत से 938 रन बनाए हैं। गिल पिछले एक साल में सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले इकलौते भारतीय बल्लेबाज हैं। इन 18 पारियों में गिल ने 3 शतक और एक दोहरा शतक भी लगाया है। इस दौरान वह दो बार नॉट आउट भी रहे हैं। Also Read Asia Cup: 39 साल में 16वीं बार एशिया कप का आयोजन, क्या खत्म होगा भारत-पाकिस्तान फाइनल मुकाबले का इंतजार विराट कोहली पिछले एक साल में विराट कोहली ने भी 13 वनडे पारियां खेली हैं। कोहली ने 12 पारियों में 50.36 की औसत से 554 रन बनाए हैं। कोहली ने पिछले एक साल में 3 शतक लगाए हैं। 166 रन उनका सर्वोच्च स्कोर है। वह भी एक बार नॉटआउट रहे हैं। केएल राहुल आईपीएल में चोटिल होने के बाद से टीम से बाहर चल रहे केएल राहुल एशिया कप के लिए टीम में तो चुन लिए गए हैं, लेकिन उनके खेलने पर अभी संशय बना हुआ है। चोटिल होने से पहले राहुल पिछले एक साल में 9 वनडे खेले हैं। इसमें उन्होंने 45.85 की औसत से 321 रन बनाए हैं। राहुल ने इस दौरान एक भी शतक नहीं लगाया है। इशान किशन ऋषभ पंत के चोटिल होने के बाद से टीम में खेल रहे इशान किशन ने पिछले एक साल के अंदर 11 वनडे खेले हैं, जिसमें उन्होंने 55.00 की औसत से 550 रन बनाए हैं। इशान किशन ने इस दौरान एक दोहरा शतक भी लगाया है। उन्होंने दिसंबर 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ 210 रन की पारी खेली थी। श्रेयस अय्यर टीम इंडिया में 4 नंबर के सबसे बेहतर विकल्प साबित हुए श्रेयस अय्यर ने पिछले एक साल के अंदर 12 वनडे खेले हैं, जिसकी 11 पारियों में उन्होंने 58.11 की औसत से 523 रन बनाए हैं। श्रेयस ने इस दौरान 1 शतक और 3 अर्द्धशतक लगाए हैं। श्रेयस 2 बार नॉटआउट रहे हैं। हार्दिक पंड्या एशिया कप में भारतीय टीम के उपकप्तान नियुक्त किए गए हार्दिक पंड्या का पिछले कुछ समय के अंदर रोल बैट्समैन के रूप में निखर कर सामने आया है। पिछले एक साल के अदंर पंड्या ने 11 वनडे खेले हैं, जिसकी 10 पारियों में उन्होंने 31.11 की औसत से 280 रन बनाए हैं। पंड्या ने इस दौरान 2 अर्द्धशतक लगाए हैं। पंड्या एक बार नॉट आउट भी रहे हैं। सूर्यकुमार यादव श्रेयस अय्यर और केएल राहुल के चोटिल होने के बाद टीम इंडिया में नंबर 4 पर कई खिलाड़ियों को मौका दिया गया। उनमें से सूर्यकुमार यादव भी एक हैं। सूर्यकुमार यादव ने पिछले एक साल के अंदर टी20 क्रिकेट में जो तहलका मचाया है वो शायद ही दुनिया का कोई क्रिकेटर कर पाए, लेकिन वनडे फॉर्मेट में सूर्यकुमार यादव सुपर फ्लॉप रहे हैं। उन्होंने पिछले एक साल के अंदर 13 वनडे की 12 पारियों में सिर्फ 171 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका औसत 15.54 का रहा है। 35 उनका सर्वोच्च स्कोर रहा है।

