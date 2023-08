Asia Cup 2023: एशिया कप में कमेंट्री करते नजर आएंगे भारत और पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी, 30 अगस्त से खेला जाएगा टूर्नामेंट

एशिया कप 2023 की शुरुआत 30 अगस्त से होगी और भारत को पहला मुकाबला पाकिस्तान के साथ 2 सितंबर को खेलना है।

Asia Cup 2023: एशिया कप 2023 की शुरुआत 30 अगस्त से होगी और इसका समापन फाइनल मुकाबले के साथ होगा जो 17 सितंबर को खेला जाएगा। एशिया कप में इस बार कुल 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं और 13 मुकाबले खेले जाएंगे। इनमें से पाकिस्तान में 4 जबकि अन्य सभी मैच श्रीलंका में होंगे क्योंकि हाइब्रिड मॉडल के तहत इस टूर्नामेंट का आयोजन इस बार पाकिस्तान और श्रीलंका संयुक्त रूप से कर रहे हैं। एशिया कप 2023 में एक शानदार कमेंट्री पैनल होगी जो मैच का आंखों देखा हाल क्रिकेट फैंस के लिए देंगे और इस पैनल में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर शामिल हैं। वसीम अकरम, रवि शास्त्री, गंभीर जैसे दिग्गज कमेंटेटर्स की लिस्ट में एशिया कप 2023 के लिए कुल 12 पूर्व खिलाड़ियों का चयन किया गया है जो अंग्रेजी और हिन्दी में कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे। इन खिलाड़ियों की लिस्ट में भारत के पूर्व दिग्गज रवि शास्त्री, संजय मांजरेकर, गौतम गंभीर, इरफान पठान, दीपदास गुप्ता शामिल हैं जबकि श्रीलंका के रसेल अर्नाल्ड और न्यूजीलैंड के स्कॉट स्टाइरिश भी इस पैनल में शामिल हैं। इनके अलावा रमीज राजा, वसीम अकरम, वकार यूनिस, बाजिद खान, अख्तर अली खान कमेंट्री पैनल में शामिल हैं। एशिया कप 2023 के कमेंटेटर रमीज राजा, वसीम अकरम, वकार यूनिस, बाजिद खान, रवि शास्त्री, संजय मांजरेकर, गौतम गंभीर, इरफ़ान पठान, दीप दासगुप्ता, अख्तर अली खान, रसेल अर्नाल्ड, स्कॉट स्टाइरिस। 30 सितंबर से होगा एशिया कप का आगाज एशिया कप 2023 की शुरुआत 30 सिंतबर से होगी और पहला मैच पाकिस्तान और नेपाल के बीच खेला जाएगा। एशिया कप में भारत के मुकाबलों की बात करें तो टीम इंडिया अपने अभियान का आगाज इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ करेगी और दोनों देशों को बीच यह मुकाबला 2 सितंबर को खेला जाएगा। भारतीय टीम को अपना दूसरा लीग मैच नेपाल के साथ खेलना है और यह मैच 4 सितंबर को खेला जाएगा। भारत पहली बार वनडे में नेपाल के खिलाफ मैदान पर उतरेगा। इस बार वनडे वर्ल्ड कप को देखते हुए एशिया कप का आयोजन वनडे प्रारूप में किया जाएगा और भारत के पास आठवीं बार चैंपियन बनने का अच्छा मौका होगा। एशिया कप वनडे प्रारूप में आखिरी बार 2018 में खेला गया था जिसमें टीम इंडिया चैंपियन बनी थी, लेकिन इसके बाद यानी पिछले सीजन में 2022 में श्रीलंका ने यह खिताब अपने नाम किया था। आखिरी एशिया कप टी20 फॉर्मेट में खेला गया था।

