Asia cup 2023: भारत एशिया कप खेलने के लिए हुआ तैयार, लेकिन पाकिस्तान के सामने रख दी बड़ी शर्त, कहा- पहले यह लिखकर दो?

Asia Cup 2023: एक रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई एशिया को हाइब्रिड मॉडल के आधार पर खेल सकती है, लेकिन इसके लिए पीसीबी के सामने बड़ी शर्त रखी गई है।

Asia Cup 2023: भारतीय वनडे टीम के खिलाड़ी (सोर्स- एपी फोटो)

Asia cup 2023: कप 2023 की तारीख धीरे-धीरे नजदीक आती जा रही है, लेकिन भारत और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच चल रहा विवाद अभी तक नहीं सुलझा है। हालांकि इस विवाद को हल करने की पूरी कोशिश की जा रही है और एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत एशिया कप हाईब्रिड मॉडल के साथ खेलने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए बीसीसीआई ने पीसीबी के सामने एक नई शर्त रखी है। बीसीसीआई चाहती है कि पीसीबी ये लिखकर दे दे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस साल भारत में खेले जाने वाले वनडे वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने जरूर आएगी। क्रिकेट पाकिस्तान डॉट कॉम के मुताबिक बीसीसीआई एशिया कप को लेकर अपने तेवर नरम करने के लिए तैयार है। इससे पहले बीसीसीआई की मांग थी कि पूरे एशिया कप को पाकिस्तान के बाहर किसी तटस्थ स्थान पर खेला जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के बहिष्कार की धमकी दी, बीसीसीआई ने अपने रुख में बदलाव कर लिया। हालांकि एशिया कप किस तरह से खेला जाएगा इसके बारे में अभी कोई आधिकारिक फैसला नहीं किया गया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एसीसी के फैसले का इंतजार है। वहीं दूसरी तरफ बीसीसीआई 27 मई को स्पेशल जेनरल मीटिंग करेगी और उसमें हर बात पर चर्चा की जाएगी और भारत का क्या फैसला होगा इससे बाद ही पता लग पाएगा। इस बैठक के बाद वनडे वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल का भी ऐलान किया जा सकता है। आपको बता दें कि भारत का कहना था कि पूरे एशिया कप को कहीं और आयोजित किया जाए, लेकिन पाकिस्तान के इसके लिए हाइब्रिड मॉडल की बात कही। अब नए हाइब्रिड मॉडल के मुताबिक इस टूर्नामेंट को दो स्टेज में खेला जाएगा। पहले स्टेज में भारत को छोड़कर सभी देश पाकिस्तान जाएंगे और चार मैच खेलेंगे तो वहीं दूसरे मैच में वो एक न्यूट्रल वेन्यू में भारतीय टीम के साथ खेलेंगे। जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक यूएई या फिर श्रीलंका दो वेन्यू हो सकते हैं, लेकिन श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कर कहना है कि यूएई में काफी ज्यादा गर्मी होती है ऐसे में इस बात की संभावना है कि भारत के मुकाबले श्रीलंका में खेले जाएंगे। Also Read WTC Final: विराट कोहली समेत 6 खिलाड़ी लंदन के लिए कल होंगे रवाना, रोहित शर्मा के इस दिन जाने की संभावना

