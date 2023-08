BAN vs SL Playing 11: घरेलू मैदान का फायदा उठाना चाहेगी शनाका की टीम, ये है श्रीलंका बांग्लादेश की संभावित प्लेइंग इलेवन

Bangladesh vs Sri Lanka Playing 11 Prediction: प्लेइंग इलेवन की बात करें तो कुसल मेंडिस, चरित असलांका और मथीशा पथिराना लंकाई टीम के महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से हैं।

बांग्लादेश बनाम श्रीलंका प्लेइंग 11: श्रीलंका की सफेद गेंद टीम के कप्तान दासुन शनाका (बाएं) विस्फोटक मध्यक्रम के बल्लेबाज हैं। वह दाहिने हाथ से सीम गेंदबाजी भी करते हैं। (सोर्स- ट्विटर/@ESPNcricinfo)

