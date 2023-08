Asia Cup शुरू होने से पहले ही बांग्लादेश को बड़ा झटका, टीम का स्टार खिलाड़ी टूर्नामेंट से हुआ बाहर

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने लिट्टन दास की अनामुल हक बिजॉय को एशिया कप के लिए टीम में मौका दिया है।

बांग्लादेश क्रिकेट टीम। फोटो सोर्स- ANI

