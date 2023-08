Asia Cup 2023: 151 रन की पारी खेलकर बाबर आजम ने भारत को किया सावधान, कोहली और अमला का रिकॉर्ड तोड़ा

बाबर आजम ने भारत के खिलाफ मुकाबले से पहले 151 रन की पारी खेलकर टीम इंडिया को सावधान किया। पाकिस्तान के लिए बतौर कप्तान बाबर ने दूसरी बार 150 रन की पारी वनडे में खेली।

खेल डेस्‍क Edited by sanjay savern Written by

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम (सोर्स-एपी फोटो)

वनडे प्रारूप में दुनिया की नंबर एक टीम पाकिस्तान ने एशिया कप 2023 के अपने पहले ही मुकाबले में नेपाल को 238 रन के बड़े अंतर से हरा दिया। पाकिस्तान की वनडे में रन के लिहाज से यह एशिया कप में सबसे बड़ी जीत रही और नेपाल के खिलाफ इस टीम ने अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला था। इस मैच में बाबर आजम ने भारत के खिलाफ मैच से पहले जो 151 रन की पारी खेली वह कमाल की थी और इससे टीम इंडिया को सावधान करने की जरूरत है। वहीं इस मुकाबले में बाबर ने अपनी पारी से हाशिम अमला और विराट कोहली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ 2 सितंबर को कैंडी में मैच खेलना है। इफ्तिखार अहमद ने इस मैच में 71 गेंदों पर 4 छक्के और 11 चौकों की मदद से नाबाद 109 रन की पारी खेली। बाबर आजम ने तोड़ा अमला और कोहली का रिकॉर्ड बाबर आजम ने इस मैच में 131 गेंदों पर 4 छक्के और 14 चौकों की मदद से 151 रन की पारी खेली और वह वनडे क्रिकेट में सबसे तेज गति से 19वां शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने। बाबर ने वनडे में अपना 19वां शतक बनाने के लिए 102 पारियों का सहारा लिया और हाशिम अमला और विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। हाशिम अमला ने 104 पारियों में जबकि कोहली ने 124 पारियों में वनडे का 19वां शतक लगाया था। सबसे कम पारियों में 19 वनडे शतक लगाने वाले बल्लेबाज 102 पारी – बाबर आजम

104 पारी – हाशिम अमला

124 पारी -विराट कोहली बाबर आजम ने तोड़ा यूनिस खान का रिकॉर्ड बाबर आजम अब एशिया कप में दूसरी सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए और उन्होंने यूनिस खान को पीछे छोड़ दिया जो इस लिस्ट में 144 रन के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद थे। वहीं मुश्फिकुर रहीम भी एशिया कप में 144 रन की पारी खेल चुके हैं और वह भी यूनिस खान के साथ संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। पहले नंबर पर 183 रन से साथ विराट कोहली मौजूद हैं। एशिया कप में सर्वोच्च स्कोर 183 रन – विराट कोहली

151रन – बाबर आजम

144 रन – यूनिस खान

144 रन – मुश्फिकुर रहीम

143 रन – शोएब मलिक

136 रन – विराट कोहली बाबर आजम ने कोहली व फिंच जैसे दिग्गजों की कर ली बराबरी वनडे में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा बार 150 रन की पारी खेलने के मामले में बाबर आजम ने विराट कोहली, एरोन फिंच और एंड्रयू स्ट्रॉस की बराबरी कर ली। बाबर ने वनडे में बतौर कप्तान दूसरी बार 150 रन की पारी खेली जबकि इन तीनों ने भी दो-दो बार ऐसा किया था। अब बाबर इन सभी खिलाड़ियों की लिस्ट में शुमार हो गए। एकदिवसीय कप्तान के रूप में सर्वाधिक 150 रन 2 – बाबर आजम

2 – विराट कोहली

2 – एरोन फिंच

2 – एंड्रयू स्ट्रॉस बाबर ने की स्मिथ की बराबरी 6आजम ने 28 साल की उम्र में 31वां इंटरनेशनल शतक लगाया और स्टीव स्मिथ की बराबरी कर ली। स्मिथ ने भी इस उम्र में 31 शतक लगाए थे। 28 साल की उम्र में सबसे ज्यादा इंटनरेशनल शतक सचिन तेंदुलकर ने लगाए थे जिसकी संख्या 60 थी। 28 साल की उम्र में सर्वाधिक शतक 60 – सचिन तेंदुलकर

49 – विराट कोहली

34 – रिकी पोंटिंग

33- जो रूट

33 – केन विलियमसन

31 – बाबर आजम

31 – स्टीव स्मिथ

30 – एलिएस्टर कुक बाबर ने कई खिलाड़ियों को पीछे छोड़ा वनडे में बाबर ने दूसरी बार 150 रन का स्कोर बनाया और इमाम उल हक, शरजील खान, इमरान नजीर और सईद अनवर को पीछे छोड़ दिया। वनडे में पाकिस्तान के लिए 150 रन का स्कोर 3 बार – फखर जमां

2 बार – बाबर आजम

1 बार – इमाम उल हक

1 बार- शरजील खान

1 बार – इमरान नजीर

1 बार – सईद अनवर Also Read AUS vs SA: मिचेल मार्श की बल्लेबाजी और तनवीर संघा की घातक गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 111 रन से हराया

Follow us on



instagram

telegram