Asia Cup 2023: भारत-पाकिस्तान समेत 5 देशों ने किया अपनी-अपनी टीमों का ऐलान, यहां देखें पूरी सूची

Asia Cup 2023 Schedule: एशिया कप की शुरुआत 30 अगस्त से होनी है। टूर्नामेंट का फाइनल 17 सितंबर 2023 को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाना है।

एशिया कप 2023 का शेड्यूल और टीम की घोषणा।

Asia Cup 2023 All Teams Squad: एशिया कप 2023 के शुरू होने में 48 घंटे भी शेष नहीं हैं, लेकिन श्रीलंका ने अब तक अपनी टीम की घोषणा नहीं की है। श्रीलंका के अलावा एशिया कप 2023 में हिस्सा लेने वाली सभी टीमों ने अपने दल का ऐलान कर दिया है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को टीम का ऐलान करने से पहले अपने देश के खेल मंत्रालय से मंजूरी लेनी है। एशिया कप 2023 में भारत, पाकिस्तान के अलावा श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल की टीमें हिस्सा लेंगी। एशिया कप 2023 के मुकाबले श्रीलंका और पाकिस्तान में खेले जाने हैं। एशिया कप 2023 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, केएल राहुल, इशान किशन, हार्दिक पंड्या (उपकप्तान), रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा। एशिया कप 2023 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाबर आजम (कप्तान), अब्दुल्ला शफीक, फखर जमान, इफ्तिखार अहमद, इमाम-उल-हक, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील, शादाब खान (उपकप्तान), आगा सलमान, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम, हारिस रऊफ , नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, उसामा मीर। एशिया कप 2023 के लिए नेपाल क्रिकेट टीम रोहित पौडेल (कप्तान), आरिफ शेख, आसिफ शेख, दीपेंद्र सिंह ऐरी, कुशल भुर्टेल, अर्जुन सऊद, भीम शर्की, करण केसी, कुशल मल्ला, प्रतीस जीसी, सोमपाल कामी, गुलसन झा, संदीप लामिछाने, ललित राजबंशी, मौसम ढकाल, संदीप जोरा, किशोर महतो। एशिया कप 2023 के लिए बांग्लादेश क्रिकेट टीम शाकिब अल हसन (कप्तान), लिटन दास, मोहम्मद नईम, मुश्फिकुर रहीम, नजमुल हुसैन, तंजीद हसन, तौहीद हृदोय, अफीफ हुसैन, महेदी हसन, मेहदी हसन मिराज, शमीम हुसैन, इबादत हुसैन, हसन महमूद, मुस्तफिजुर रहमान, नसुम अहमद, शोरफुल इस्लाम, तस्कीन अहमद। एशिया कप 2023 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), इब्राहिम जादरान, इकराम अलीखिल, नजीबुल्लाह जादरान, रहमानुल्लाह गुरबाज, रियाज हसन, गुलबदीन नायब, करीम जनत, मोहम्मद नबी, रहमत शाह, राशिद खान, शराफुद्दीन अशरफ, अब्दुल रहमान, फजलहक फारूकी, मोहम्मद सलीम, मुजीब उर रहमान, नूर अहमद।

