Good neck-to-neck game. Despite being young & with raw talent, our bowlers did an amazing job?? But you batted well to take the match away from us ?@hardikpandya7 Bhai tera chakka nahi bhulay ga! #AsiaCup2022 #MominSaqib #HardikPandya #INDvsPAK2022 #PAKvIND #INDvPAK #Dubai pic.twitter.com/Np8iSmslfW