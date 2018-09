बांग्लादेश-श्रीलंका के बीच एशिया कप-2018 के पहले मैच में तमीम इकबाल ने जीवटता दिखा एक बार फिर क्रिकेट फैंस को अपना मुरीद बना दिया है। हाथ में फ्रैक्चर के चलते रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौट चुके तमीम ने जरूरत पड़ने पर एक हाथ से बल्लेबाजी की, जिसने सभी का दिल जीत लिया। ये वाकया है 47वें ओवर का जब पांचवीं गेंद पर मुस्तफिजर्र रहमान आउट होकर वापस लौट चुके थे। ऐसे में लगा कि बांग्लादेश की पारी यहीं समाप्त हो चुकी है, लेकिन तभी तमीम इकबाल मैदान पर दिखाई दिए।

इकबाल ने चोटिल हाथ वाले दस्ताने को बीच से फाड़कर वहां से अपनी उंगलियां बाहर निकाल रखी थी। साफ दिख रहा था कि वह काफी दर्द में हैं। उन्हें सुंरगा लकमल की एक गेंद का सामना करना पड़ा, जिस पर ऑन साइड की ओर शॉट खेला। हालांकि इस पर कोई रन नहीं लिया। इसके बाद मोर्चा फॉर्म में दिख रहे मुशफिकुर रहीम ने संभाला। उन्होंने इसके बाद चोटिल इकबाल को बल्लेबाजी छोर पर नहीं आने दिया और लंबे शॉट लगाने शुरू कर दिए। दोनों ने आखिरी विकेट के लिए 32 रन की साझेदारी की और इकबाल 4 गेंदों में नाबाद 2 रन बनाकर पवेलियन लौटे।

tamim iqbal batting with one arm, is this even real? massive respect#banvsl pic.twitter.com/znsBtpGEF9

— Ali (@AleyFarooqq) September 15, 2018