Ind vs Pak, India vs Pakistan Asia Cup 2018 Match Date and Time, Schedule: आज एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच बहुप्रतिक्षित मुकाबला होना है। पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस की नजरें इस मुकाबले पर लगी हैं। फैंस के साथ-साथ मीडिया में भी यह मुकाबला छाया हुआ है। आज तक न्यूज चैनल पर मंगलवार को मैच को लेकर ‘सलाम क्रिकेट’ नामक एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में भारत के साथ ही पाकिस्तान के भी कई दिग्गज क्रिकेटर शामिल हुए। इस कार्यक्रम में सुनील गावस्कर, वसीम अकरम, यूनिस खान, हरभजन सिंह, आर. अश्विन जैसे दिग्गज खिलाड़ी शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान हरभजन सिंह ने एक पुराना किस्सा शेयर किया। जिस पर वहां मौजूद खिलाड़ियों के साथ-साथ सभी दर्शक भी खिलखिलाकर हंस पड़े। हरभजन सिंह ने बताया कि भारत पाकिस्तान के बीच टेस्ट मैच चल रहा था और उन्होंने 2-3 मैच पहले ही भारतीय टीम में डेब्यू किया था।

हरभजन सिंह ने बताया कि वह क्रीज पर मौजूद थे और वसीम अकरम गेंदबाजी कर रहे थे। वसीम अकरम को देखकर वह थोड़ा घबरा भी रहे थे कि इतना दिग्गज गेंदबाज उनके सामने है। जैसे ही अकरम ने गेंद फेंकी तो वह गेंद बल्ले का किनारा लेकर बाउंड्री के पार चली गई। हरभजन ने बताया कि जैसे ही वह गेंद बल्ले से लगते ही रन के लिए भागे तो वसीम अकरम ने उन्हें डांटते हुए कहा कि तेरी……। हरभजन ने कहा कि वसीम अकरम के इतना कहते ही उनका चेहरा लटक गया और उन्होंने मन ही मन कहा कि पाजी गलती हो गई! हरभजन के इतना कहते ही सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े।

बता दें कि भारतीय खिलाड़ियों और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बीच मैदान पर भले ही खूब प्रतिद्वंदिता देखने को मिलती है, लेकिन मैदान के बाहर दोनों देशों के कई खिलाड़ी आपस में दोस्त हैं। यही वजह है कि जब दोनों टीमों के खिलाड़ी मैच के इतर आपस में मिलते हैं काफी हंसी-मजाक का माहौल होता है। बहरहाल आज के मैच की बात करें तो मुकाबला काफी रोमांचक होने की उम्मीद जतायी जा रही है। भारतीय टीम की बल्लेबाजी जहां मजबूत है, वहीं पाकिस्तान की गेंदबाजी। हालांकि भारत को विराट कोहली की कमी खल सकती है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय टीम में इतनी कूव्वत है कि वह पाकिस्तान को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी में मिली हार का बदला चुका सके।

