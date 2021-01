भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ करा लिया है। इस ड्रॉ के हीरो रहे रविचंद्रन अश्विन और हनुमा विहारी। दोनों खिलाड़ियों ने मुश्किल परिस्थितियों में बल्लेबाजी कर मैच बचा लिया। अश्विन और हनुमा दोनों चोटिल थे। इसके बावजूद टिके रहे। अश्विन की पत्‍नी प्रीति ने सोशल मीडिया पर इस बारे में लिखा उनके पति की हालत सुबह में ठीक नहीं थी। वे ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे।

प्रीति ने आगे कहा कि अश्विन जो किया उससे वो हैरान हैं। पत्‍नी का ट्वीट पढ़कर अश्विन भावुक हो गए और उन्‍होंने कहा कि उनकी आंखों में आंसू हैं। प्रीति इस समय अश्विन के साथ ही ऑस्ट्रेलिया में हैं। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘वो बंदा कल रात जब सोने गया तो उसकी कमर में भयानक दर्द था। आज सुबह जब वह उठा तो सीधा खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। झुककर अपने जूतों के फीते तक नहीं बांध पाया। आज रवि अश्विन ने जो किया है, मैं उसे देखकर हैरान हूं।’’

Instant tears!! Thanks for being there with me through all this https://t.co/aauA4Bg7Dy

