भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज भारत की जीत के साथ खत्म हुई। यह शुभमन गिल की दो या उससे ज्यादा मैचों वाली पहली टेस्ट सीरीज जीत थी और साथ ही यह उनकी पहली विदेशी टेस्ट सीरीज जीत भी थी। श्रीलंका के साथ कड़े मुकाबले के बाद मैच ड्रॉ होने पर भारत के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने कोलंबो में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच से कुलदीप यादव को बाहर रखने के लिए टीम मैनेजमेंट की आलोचना की।

भारत ने गॉल में पहला टेस्ट मैच 165 रनों से जीता था। वहीं दूसरे टेस्ट मैच में सोनल दिनुशा और टीम के निचले क्रम के बल्लेबाजों की शानदार पारियों की बदौलत श्रीलंका ने मैच ड्रॉ करा लिया। सीरीज जीतने के बावजूद भारत अभी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-2027 की अंकतालिका में 5वें स्थान पर ही है और भारत का फाइनल में पहुंचना निश्चित नहीं लग रहा है।

अश्विन ने किया कुलदीप यादव का समर्थन

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कुलदीप यादव का समर्थन किया भले ही यह स्पिनर अपनी फॉर्म को लेकर संघर्ष कर रहा हो, लेकिन उनका मानना ​​है कि कुलदीप को अपनी बेहतरीन फॉर्म में लौटने के लिए थोड़े आत्मविश्वास और समर्थन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग कुलदीप का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कई लोग इसके खिलाफ भी हैं और पूछ रहे हैं कि उन्होंने पिछले मैच में क्या किया। एक खिलाड़ी के नजरिए से देखें तो इस समय उनका आत्मविश्वास सबसे निचले स्तर पर है। अगर आप जमीन के नीचे जाकर भी ढूंढेंगे तब भी उनके जैसा बॉलर आपको नहीं मिलेगा और उन्हें इस वक्त सपोर्ट की जरूरत है।

कोलंबो टेस्ट मैच में एक्स फैक्टर साबित होते कुलदीप

पूर्व भारतीय स्पिनर ने यह भी कहा कि अगर बाएं हाथ के रिस्ट स्पिनर कुलदीप ने दूसरा मैच खेला होता तो वह एक्स-फैक्टर साबित हो सकते थे। अश्विन का कहना है कि उन्हें 31 साल के इस भारतीय स्पिनर के लिए बुरा लगता है। उन्हें लगता है कि भारत को आने वाली सीरीज में रिस्ट स्पिनर को खिलाना चाहिए। अश्विन ने कहा कि जब श्रीलंका के निचले क्रम के बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे, तब अगर कुलदीप अपनी गुगली और लेग-ब्रेक के साथ वहां होते तो कुछ एक्स-फैक्टर देखने को मिलता। उन्होंने क्या गलत किया हैर, उन्हें क्यों नहीं चुना जा रहा है, मुझे सच में उनके लिए बुरा लगता है।

देवदत्त पडिक्कल नंबर 2, पंत से आगे ध्रुव जुरेल, सोनल-मानव टॉप पर; भारत-श्रीलंका टेस्ट सीरीज के टॉप-5 बैटर-बॉलर

भारत और श्रीलंका दो मैचों की टेस्ट सीरीज के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में देवदत्त पडिक्कल दूसरे नंबर पर रहे जबकि ध्रुव जुरेल ने ऋषभ पंत से ज्यादा रन बनाए। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज मानव सुतार रहे। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)