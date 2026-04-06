रविचंद्रन अश्विन ने आखिरकार उस फैसले पर चुप्पी तोड़ी है, जिसने क्रिकेट प्रशंसकों को चौंका दिया था। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से अचानक संन्यास लेने के पीछे की वजह बताते हुए अश्विन ने कहा कि वह मेंटली बहुत डिस्टर्ब थे। उनके पास आगे खेलने की ‘बैंडविड्थ’ नहीं बची थी। चेन्नई सुपर किंग्स के साथ एक निराशाजनक सीजन के बाद लिया गया यह फैसला रविचंद्रन अश्विन के लिए बेहद भावनात्मक और दर्द भरा रहा। इस फैसले का असर अब तक रविचंद्रन अश्विन के शब्दों में साफ झलकता है।

भारत के पूर्व ऑफ-स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने कहा है कि वह इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए और मैच खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने संन्यास होने का फैसला किया क्योंकि उनके पास लीग में खेलना जारी रखने के लिए मानसिक ऊर्जा नहीं थी। अश्विन ने पिछले साल अगस्त में IPL से संन्यास ले लिया था। अश्विन ने IPL 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की मुश्किलों पर बात की।

IPL 2026 में भी सीएसके की खराब शुरुआत

रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि वह उस सीजन के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहते, क्योंकि वह उनके लिए मानसिक रूप से काफी परेशान करने वाला था। पांच बार की चैंपियन टीम IPL 2025 में सबसे निचले पायदान पर रही थी। आईपीएल 2026 में भी चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत बहुत खराब रही है। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2026 में अपने शुरुआती तीन मैच गंवाए हैं।

खेलने के लिए मानसिक ऊर्जा नहीं बची थी: अश्विन

अश्विन ने अपने YouTube चैनल ‘Ash Ki Baat’ पर कहा, ‘मैं मुकाबले को एक निष्पक्ष नजरिये से देख रहा हूं, लेकिन याद रखिए मैंने हाल ही में CSK के साथ एक निराशाजनक सीजन बिताया था। यह मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी एक निराशाजनक सीजन था। सच कहूं तो मेरे दिल में यह बात थी कि मैं और खेल सकता (भावनात्मक रूप से) था, लेकिन मेरे पास खेलने की मानसिक ऊर्जा (bandwidth) ही नहीं बची थी।’

‘मैनेजमेंट के लिए सिरदर्द न बनूं, इसलिए लिया संन्यास’

अश्विन ने कहा, ‘मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता। वह मानसिक रूप से परेशान करने वाला है। यह मेरे लिए बहुत दर्दनाक था। मैं उस तरफ जाना ही नहीं चाहता। मैंने थोड़ी-बहुत चर्चा की, फिर मैंने कहा कि मैंने चेन्नई से ही शुरुआत की थी और अब मैं गृह नगर में ही अपने करियर का समापन कर रहा हूं। यह ठीक है। मैंने खुद ही संन्यास लेने का फैसला किया, ताकि मैनेजमेंट के लिए यह सिरदर्द न बने कि वह मुझे टीम में बनाए रखें या फिर रिलीज कर दें। अगर मैं चला जाता तो उनके 10 करोड़ रुपये भी बच जाते। मैं अब भी निराश हूं। मुझे उम्मीदें थीं, मुझे आशा थी।’

सीएसके ने नीलामी में युवा खिलाड़ियों पर किया निवेश

सीएसके ने 2025 की नीलामी में कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर पर 14.2 करोड़ रुपये खर्च किए। अश्विन को लगा कि सीएसके में युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने और बेहतर होने के लिए और समय चाहिए। अश्विन ने कहा, ‘इन युवा लड़कों को आपको अच्छी प्रैक्टिस देनी होगी। आपको उन्हें जोश देना होगा। आपको उन्हें अब से सही माहौल देना होगा। वे यह सब कैसे करेंगे?’

रविवार पांच अप्रैल 2026 को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हाथों चेन्नई सुपर किंग्स की हार पर बात करते हुए रविचंद्रन अश्विन ने कहा, मैंने एक तरफ जहां मौजूदा चैंपियन टीम के जीतने का समर्थन किया था वहीं मुझे उम्मीद थी कि मेरी पुरानी टीम बेहतर प्रदर्शन करेगी।’

अश्विन ने कहा, ‘मुझे आज के मैच से उम्मीदें थीं। मुझे पता है। मैंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जीतने के लिए चुना था, क्योंकि उनमें दम है, लेकिन मैंने चेन्नई सुपर किंग्स के पिछले मैच में दिखाए गए सुधार पर भरोसा किया था। मुझे इस बात पर थोड़ा यकीन था कि RCB एक ब्रेक के बाद इस मैच में उतर रही है। जिस तरह से RCB खेली, उसने सबको चेतावनी दे दी है।’

लगातार 3 हार के बाद भी खत्म नहीं हुईं CSK की उम्मीदें, प्लेऑफ में पहुंचने के लिए करना होगा यह काम

आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स के लगातार 3 मैचों में हार मिल चुकी है, लेकिन इसके बावजूद इस टीम के पास प्लेऑफ में पहुंचने का पूरा मौका है। हालांकि, कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की राह आसान नहीं होने वाली है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।



