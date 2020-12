भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला मेलबर्न में खेला जा रहा है। टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलियाई टीम 195 रनों पर सिमट गई। दुनिया के नंबर एक बल्लेबाज और टीम के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ इस मुकाबले में खाता भी नहीं खोल सके। उन्हें रविचंद्रन अश्विन ने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। शून्य पर आउट होने के साथ स्मिथ ने अपने नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज कर लिया। वे भारत के खिलाफ पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में खाता नहीं खोल सके।

स्मिथ का फॉर्म इस सीरीज में खराब रहा है। वे एडिलेड में खेले गए पहले टेस्ट में भी फ्लॉप साबित हुए थे। पहली पारी में एक रन बनाकर अश्विन की गेंद पर अजिंक्य रहाणे को कैच थमा बैठे थे। उसके बाद दूसरी पारी में एक रन बनाकर नाबाद थे। मेलबर्न में भी वो अश्विन का ही शिकार बन गए। स्मिथ ने 8 गेंदों का सामना किया। दुनिया का यह नंबर-1 बल्लेबाज अपने टेस्ट करियर में बॉक्सिंग-डे टेस्ट में पहली बार शून्य पर आउट हुए।

