पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने कहा है कि वैभव सूर्यवंशी कभी न कभी डेब्यू तो करेंगे ही, लेकिन उनके लिए ड्रिंक्स (पानी) ढोने में कोई बुराई नहीं है और उन्हें अभी समय दिया जाना चाहिए। अश्विन का मानना है कि कि टीम मैनेजमेंट ने आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की टी20 सीरीज के पहले मैच से सूर्यवंशी को बाहर रखकर सही फैसला लिया। भारत की हार के बाद अश्विन ने कहा था कि यह युवा खिलाड़ी अपने साथियों के लिए ड्रिंक्स ढोकर भी अहम सीख हासिल कर सकता है।

पानी पिलाना कोई बुरी बात नहीं

हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ फैंस ने अश्विन की बात की गलत मतलब निकाला जिससे उनकी आलोचना हुई, लेकिन कुछ दिनों के बाद अश्विन ने अपनी बात साफ करते हुए पूछा कि टीम के साथियों को पानी पिलाना कब से बुरी बात हो गई। वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने 2026 आईपीए सीजन में राजस्थान रॉयल्स के लिए 700 से ज्यादा रन बनाए थे उनके आयरलैंड के खिलाफ इंटरनेशनल डेब्यू करने की उम्मीद थी, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की ओपनिंग जोड़ी को ही बनाए रखा।

अश्विन ने ऐश की बात में कह कि हमें वैभव सूर्यवंशी को समय देने की जरूरत है। जिस तरह से उन्होंने आईपीएल 2026 में खेला जाहिर है कि उन्हें कभी न कभी खिलाना ही होगा। वह वाकई खास खिलाड़ी हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि पानी पिलाने का काम करना कोई छोटी बात नहीं है। लोग पानी ले जाने को बुरी बात क्यों समझते हैं, क्रिकेट की सोच कब बदली। 1990 और 2000 के दशक में मैं चेन्नई में बॉल-बॉय था और तब क्रिकेटरों के लिए पानी ले जाने में मुझे बहुत खुशी होती थी।

अश्विन ने आगे कहा कि मैदान पर दौड़कर भारतीय खिलाड़ियों को पानी की बोतल देने का काम कब कम हो गया। इससे पहले, भारत के पूर्व खिलाड़ी ने कहा था कि साइडलाइन पर समय बिताने से सूर्यवंशी को एक अहम नजरिया मिलेगा और इस अनुभव से उन्हें एक बेहतर क्रिकेटर बनने में मदद मिलेगी। अश्विन के मुताबिक जो खिलाड़ी बाहर होता है वो देखता है कि मैदान पर उनके साथी खिलाड़ी किस तरह की गलती कर रहे हैं और उससे उन्हें काफी कुछ सीखने को मिलता है। वैभव देखकर भी काफी कुछ सीखेंगे जो उनके करियर के लिए फायदेमंद रहेगा।

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