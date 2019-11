खेल के मैदान पर हर दिन कुछ न कुछ ऐसा होता है जो चर्चा का विषय बनता है। हालांकि कुछ ऐसी भी घटनाएं कभी-कभी घट जाती हैं जिसे देखकर हर कोई यही प्रार्थना करता है कि ये दोबारा न हो। ऐसी ही एक घटना क्रिकेट के मैदान पर 17 नवंबर यानी कि रविवार को घटी जिसे देखकर खिलाड़ियों समेत तमाम फैंस की सांसे अटक सी गई। ये घटना ऑस्ट्रेलिया मार्श कप के दौरान हुई जब कैच लपकते वक्त गेंद खिलाड़ी के सिर में जाकर लगी और वो लहुलुहान होकार गिर पड़ा।

साउथ ऑस्ट्रेलिया और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बीच एक मुकाबला खेला गया। इस दौरान एश्टन एगर के सिर पर चोट लगी जिसके बाद सिर पर से खून निकलने लगा। इस मैच के दौरान एश्टन एगर के छोटे भाई भी खेल रहे थे। कैरोन रोल्टन ओवल में हुए इस मुकाबले में अपने छोटे भाई की कैच पकड़ने के लिए एगर मिड ऑन की तरफ भागे, लेकिन गेंद उनकी दोनों आंखों के बीच टकराई। इसके बाद वो जमीन पर गिर पड़े और सभी हैरान रह गए।

November 17, 2019