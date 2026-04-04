आईपीएल 2026 के 9वें मैच में गुजरात टाइटंस के गेंदबाज अशोक शर्मा ने सबसे तेज गेंद फेंकते हुए एक नया मुकाम हासिल किया है। उन्होंने एनरिक नॉर्खिया को पीछे छोड़ते हुए 154.2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी। यह इस सीजन की सबसे तेज गेंद है। इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हुए नॉर्खिया ने 150.9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी थी।
आपको बता दें कि आईपीएल में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड शॉन टेट के नाम है। उन्होंने 157.71 की रफ्तार से गेंद 2011 में फेंकी थी। 15 साल से उनका यह रिकॉर्ड अभी तक टूटा नहीं है। वहीं भारतीयों की बात करें तो उमरान मलिक के नाम 157.00 की रफ्तार से गेंद फेंकने का रिकॉर्ड 2022 में दर्ज हुआ था।
अशोक शर्मा की राजस्थान के खिलाफ बेहतरीन गेंदबाजी
आईपीएल ने अपने ऑफिशियल हैंडल पर अशोक शर्मा की इस सबसे तेज गेंद के लिए पोस्ट किया। इस पोस्ट में उनकी इस सबसे तेज गेंद का वीडियो लिंक भी शेयर किया गया। यह वीडियो बीसीसीआई टीवी का है। अशोक ने 15.6 ओवर की गेंद 154.2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी। इस मैच में अशोक शर्मा ने 4 ओवर में 37 रन देकर 1 विकेट लिया। उनके बाद में इंजरी हुई और वह मैदान के बाहर चले गए।
IPL 2026 में सबसे तेज गेंद (9वें मैच तक)
- अशोक शर्मा: 154.2 किमी/घंटा
- एनरिक नॉर्खिया: 150.9 किमी/घंटा
- कार्तिक त्यागी: 149.7 किमी/घंटा
- कगिसो रबाडा: 149.1 किमी/घंटा
- जेमी ओवरटन: 145.6 किमी/घंटा
देखें लिंक पर क्लिक करके उनकी इस गेंद का वीडियो
आईपीएल इतिहास की पांच सबसे तेज गेंद
|गेंदबाज (टीम)
|गति (किमी/घंटा)
|विपक्षी टीम
|वर्ष
|शॉन टेट (राजस्थान रॉयल्स)
|157.71
|दिल्ली डेयरडेविल्स
|2011
|लॉकी फर्ग्यूसन (गुजरात टाइटन्स)
|157.30
|राजस्थान रॉयल्स
|2022
|उमरान मलिक (सनराइजर्स हैदराबाद)
|157.00
|दिल्ली कैपिटल्स
|2022
|मयंक यादव (लखनऊ सुपर जायंट्स)
|156.70
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|2024
|एनरिक नॉर्खिया (दिल्ली कैपिटल्स)
|156.22
|राजस्थान रॉयल्स
|2020
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