Ashes Womens: इंग्लैड ने 47 साल बाद लॉर्ड्स में चखा जीत का स्वाद, टी20 में 6 साल बाद रुका ऑस्ट्रेलिया का विजय रथ

लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड महिला टीम किसी भी फॉर्मेट में 47 साल बाद जीती है। इससे पहले टीम ने 196 में वनडे मैच जीती थी।

इंग्लैंड ने महिला एशेज के टी20 सीरीज में 2-1 से हराया। (England Cricket)

नेट साइवर-ब्रंट के ऑलराउंड प्रदर्शन और एलिस कैप्सी के आक्रामक पारी के बदौलत शनिवार (8 जुलाई) को लॉर्ड्स में एशेज की टी20 सीरीज के फाइनल मैच में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट से हरा दिया। लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड महिला टीम किसी भी फॉर्मेट में 47 साल बाद जीती है। इससे पहले टीम ने 196 में वनडे मैच जीती थी। वह इस ऐतिहासिक स्टेडियम में पहला महिला क्रिकेट मैच था। इसके साथ ही इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया का 7 सालों से चले आ रहे अजेय अभियान को भी रोक दिया। 2017 के बाद से इस प्रारूप में वर्ल्ड चैंपियन टीम पहली बार कोई द्विपक्षीय सीरीज हारी है। सीरीज जीतने के साथ इंग्लैंड की टीम मल्टी फॉर्मेट एशेज ट्रॉफी कब्जा करने के रेस में बनी हुई है। टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला करने के बाद इंग्लैंड के गेंदबाजों ने काफी किफाती गेंदबाजी की। ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 155 रन बनाए एशले गार्डनर (32), एलिसी पेरी (34) और ग्रेस हैरिस (25) ने ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 150 रन के पार पहुंचने में मदद की। बेथ मूनी ने भी 32 रनों की पारी खेली। 15 ओवर के बाद बारिश की वजह से थोड़ी देर देक मैच रुका। ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 155 रन बनाए। इंग्लैंड की गेंदबाजी की बात करें तो ब्रंट ने 2 विकेट लिए। इसके अलावा चार्लोट डीन, लॉर्न बेल, डेनियल गिबसन और सोफी एक्लिस्टन ने 1-1 विकेट लिए। Also Read Ashes 2023: 100वें टेस्ट में नहीं चला स्टीव स्मिथ का बल्ला लेकिन सबसे ज्यादा रन उनके नाम, फील्डिंग में रच दिया इतिहास इंग्लैंड को 14 ओवर में 119 रन का टारगेट मिला बारिश के कारण ओवर्स में कटौती हुई और डकवर्थ लुईस से इंग्लैंड को 14 ओवर में 119 रन का टारगेट मिला, जिसे उसने 13.2 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। ऐलिस कैप्सी ने 46 रन की पारी खेली। डेनिएल व्याट ने 26 और नेट साइवर-ब्रंट ने 25 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मेगन स्कट ने 2 विकेट लिए। इसके अलावा डार्सी ब्राउन, जेस जोनासेन और जॉर्जिया वरेहम ने 1-1 विकेट लिए हैं। महिला एशेज का फॉर्मेट समझें मेंस एशेज के विपरीत वुमेंस एशेज मल्टी फॉर्मेट प्वाइंट अधारित सीरीज है। इसमें 3 वनडे, 1 टेस्ट और 3 टी20 सीरीज है। सीरीज के अंत में सबसे अधिक अंक वाली टीम को ट्रॉफी मिलेगी। एकदिवसीय या टी20 जीत पर दो अंक मिलते हैं, हार पर कोई अंक नहीं मिलता। मैच टाई होने पर एक अंक मिलता है। कोई नतीजा नहीं निकलने पर या मैच रद्द होने पर एक अंक मिलता है। टेस्ट के लिए चार अंक मिते हैं। मैच ड्रा होने टीम को दो-दो अंक मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया फिलहाल एशेज सीरीज में 6-4 से आगे है। टीम वनडे सीरीज में एक भी मैच जीतती है तो एशेज टाइटल उसके पास बरकरार रहेगा।

