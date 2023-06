17 पारियों में एक अर्धशतक लगाने वाले डेविड वॉर्नर को मिला पैट कमिंस का साथ, कहा- अपने दुश्मन ब्रॉड का कर देंगे सफाया

पैट कमिंस ने डेविड वॉर्नर का साथ देते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वो इस एशेज टेस्ट सीरीज में अलग अंदाज में नजर आएंगे और ब्रॉड के खिलाफ खूब बन बनाएंगे।

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के ओपनर बल्लेबाज डेविड वॉर्नर (सोर्स-एपी फोटो)

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के ओपनर बल्लेबाज डेविड वॉर्नर इन दिनों काफी खराब फॉर्म में चल रहे हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट की पिछली 17 पारियों में उन्होंने सिर्फ एक अर्धशतक लगाया है। भारत के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की दोनों पारियों में भी वॉर्नर का बल्ला नहीं चला था और अब वो एशेज के लिए तैयार हैं। हालांकि खराब फॉर्म में चल रहे वॉर्नर को अपनी टीम के कप्तान पैट कमिंस का साथ मिला है और उनका कहना है कि वो इस टेस्ट सीरीज में एक अलग अवतार में नजर आएंगे। डेविड वॉर्नर इन दिनों लीन पैच से गुजर रहे हैं और उनका बल्ला नहीं चल पा रहा है। 36 साल के ये बल्लेबाज जब साल 2019 में एशेज खेलने के लिए इंग्लैंड आया था तब उनके लिए ये सीरीज काफी भयावह रहा था। 2019 में वॉर्नर के लिए इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड बुरे सपने की तरह बन गए हैं। उस बार इंग्लिश तेज गेंदबाज ब्रॉड ने वॉर्नर को 7 बार आउट किया था कंगारू ओपनर ने सिर्फ 95 रन 9.5 की औसत के साथ बनाए थे। इस कंगारू बल्लेबाज ने हालांकि भारत के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में पहली पारी में 43 रन की पारी जरूर खेली थी। पैट कमिंस ने डब्ल्यूए टूडे से बात करते हुए कहा कि वॉर्नर और ब्रॉड के खिलाफ इस बार भी लड़ाई देखने को मिलेगी। उन्होंने अपने ओपनर बल्लेबाज का समर्थन करते हुए कहा कि वो जरूर इसके लिए तैयार होंगे और पिछले चार साल से इस इंग्लिश पेसर के बारे में सोच रहे होंगे। उन्होंने कहा कि हम 2023 एशेज सीरीज के दौरान वॉर्नर का एक अलग वर्जन देखेंगे। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई आश्चर्य की बात होगी। हमने काफी क्रिकेट खेली है और डेवी पिछले चार साल में ब्रॉड के बारे में जरूर सोच रहे होंगे। अब वो फिर से उनके खिलाफ इंग्लैंड में खेलने जा रहे हैं और मुझे यकीन है कि इस बार वॉर्नर का बल्ला ब्रॉड के खिलाफ जरूर चलेगा। Also Read श्रेयस अय्यर और जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पर बड़ा अपडेट, एनसीए ने बताया Asia Cup 2023 में खेलेंगे या नहीं

