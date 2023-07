Ashes: लॉर्ड्स टेस्ट विवाद के बीच रिकी पोंटिंग ने की इंग्लैंड के कप्तान की तारीफ, बेन स्टोक्स को बताया एमएस धोनी जैसा फिनिशर

The Ashes, ENG vs AUS: रिकी पोंटिंग ने आईसीसी रिव्यू के ताजा अंक में कहा कि लॉर्ड्स टेस्ट में बेन स्टोक्स की बल्लेबाजी के दौरान उन्हें हेडिंग्ले टेस्ट की पारी याद आ गई।

रिकी पोंटिंग बेन स्टोक्स की मैच जीतने की क्षमता में एमएस धोनी जैसी विशेषताएं देखते हैं। (सोर्स- आईसीसी)

