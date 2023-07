Ashes: संन्यास से लौटे मोईन अली ने रचा इतिहास, इयान बॉथम, शाकिब अल हसन, क्रिस केर्न्स के क्लब में भी हुए शामिल

मोईन अली सबसे कम टेस्ट मैच में यह डबल पूरा करने के मामले में चौथे ऑलराउंडर हैं। इस मामले में बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन पहले नंबर पर हैं।

इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोईन अली गुरुवार 20 जुलाई 2023 को ओल्ड ट्रैफर्ड में एशेज 2023 सीरीज के चौथे टेस्ट के दूसरे दिन 3000 रन और 200 विकेट का डबल हासिल करने वाले पुरुष क्रिकेटर्स के एक विशेष क्लब में शामिल हुए।

Ashes 2023, ENG vs AUS, 4th Match: इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट के दूसरे दिन 20 जुलाई 2023 को मेजबान टीम के वरिष्ठ ऑलराउंडर मोईन अली ने इतिहास रचा। वह टेस्ट क्रिकेट में 3000 रन और 200 विकेट का डबल बनाने वाले इंग्लैंड के चौथे ऑलराउंडर बने। उनसे पहले इंग्लैंड के ऑलराउंडर्स इयान बॉथम, एंड्रयू फ्लिंटॉफ और स्टुअर्ट ब्रॉड यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। The Ashes, 2023 Emirates Old Trafford, Manchester 20 July 2023 England 177/2 (32.0) vs Australia 317 (90.2) Batsman R B Zak Crawley 98 92 Joe Root * 18 15 Bowlers O R WKT Mitchell Starc * 10 44 2 Pat Cummins 8 48 0 Play In Progress ( Day 2 – 4th Test ) England trail by 140 runs मोईन अली के अब टेस्ट में 3000 से ज्यादा रन और 201 विकेट हो गए हैं। इयान बॉथम ने अपने करियर में 5200 रन और 383 विकेट लिए थे। एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने 3795 रन और 219 विकेट लिए थे। स्टुअर्ट ब्रॉड अब तक 3640 रन और 600 विकेट ले चुके हैं। खास यह है कि मोईन अली ने यह उपलब्धि संन्यास से वापसी करने के बाद हासिल की है। मोईन अली ने 2021 में भारत दौरे के बाद टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया था, लेकिन इस एशेज सीरीज से पहले जब इंग्लैंड के मौजूदा टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स और हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम के अनुरोध पर उन्होंने अपना फैसला बदल लिया। मोईन अली ने 67 टेस्ट में यह उपलब्धि अपने नाम की है। ✅ 2️⃣0️⃣0️⃣ wickets

✅ 3️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ runs



Moeen Ali joins an elite club ? #EnglandCricket | #Ashes pic.twitter.com/aRhNU7a65k — England Cricket (@englandcricket) July 20, 2023 मोईन अली सबसे कम टेस्ट मैच में यह डबल पूरा करने के मामले में चौथे ऑलराउंडर हैं। इस मामले में बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन पहले, इंग्लैंड के इयान बॉथम दूसरे और न्यूजीलैंड के क्रिस केर्न्स तीसरे नंबर पर हैं। शाकिब अल हसन ने 54वें, इयान बॉथम ने 55वें और क्रिस केर्न्स ने अपने 58वें टेस्ट मैच में यह उपलब्धि अपने नाम की थी। एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट की बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई टीम दूसरे दिन सुबह पहली पारी में 317 रन पर सिमट गई। इसके बाद लंच ब्रेक तक इंग्लैंड ने एक विकेट गंवाकर 61 रन बना लिए थे। सलामी बल्लेबाज जाक क्राउले 26 और तीसरे नंबर के बल्लेबाज मोईन अली 31 रन बनाकर नाबाद थे। इंग्लैंड ने तीसरे ही ओवर में बेन डकेट (01) का विकेट गंवा दिया। बेन डकेट तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क की स्टंप के बाहर जाती गेंद पर बल्ला छुआने से विकेटकीपर के हाथों कैच आउट हुए। जैक जब 12 रन के स्कोर पर थे, तब डेविड वॉर्नर के हाथों कैच आउट होने से बचे। फिर उन्हें 20 रन पर आउट दिया गया और उन्होंने रिव्यू लिया जिसमें वह सफल रहे क्योंकि गेंद लेग स्टंप से करीब से चूक गई थी।

पढ़ें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram