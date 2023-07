Ashes: फिर करूंगा, एलेक्स कैरी ने जॉनी बेयरस्टो के विवादित स्टंपिंग पर तोड़ी चुप्पी; खुद ऐसे हो चुके हैं आउट

ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर एलेक्स कैरी ने बताया कि वह खुद जॉनी बेयरस्टो की तरह स्टंप आउट हो चुके हैं। यह पहला अवसर नहीं था जब उन्होंने बल्लेबाज को इस तरह से आउट करने की कोशिश की हो।

इंग्लैंड के जॉनी बेयरस्टो को स्टंप आउट करने के बाद जश्न मनाते ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स कैरी। (रॉयटर्स)

ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर एलेक्स कैरी ने एशेज 2023 के लॉर्ड्स टेस्ट में जॉनी बेयरस्टो की विवादास्पद स्टंपिंग पर चुप्पी तोड़ी है। कंगारू विकेटकीपर ने इसके बारे में खुल कर बात की और कहा कि अगर मौका मिला तो वह इसे दोबारा करेंगे। इसके अलावा कैरी ने प्रीमियर क्रिकेट में अपने पहले मैच के बारे में बताया, जब वह 15 साल के थे और बेयरस्टो की तरह स्टंपिंग हुए थे। एशेज सीरीज की बात करें तो 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 2-1 से आगे है। चौथा टेस्ट 19 जुलाई से खेला जाएगा। कैरी ने मैनचेस्टर में पत्रकारों से कहा, “मैं इस तरह से आउट हो चुका हूं और मैंने पहले भी बल्लेबाजों को इस तरह से आउट करने की कोशिश की है। साउथ ऑस्ट्रेलिया में अपने पहले ए-ग्रेड गेम में मैं इस तरह से आउट हुआ था। जब मैं मैदान से गया, तो मैं बहुत निराश था। कैप्टन मेरे पास आए और कहा कि अगली बार तुम अपना पैर लाइन के पीछे रखना याद रखोगे।” बार-बार क्रीज छोड़ रहे थे एलेक्स कैरी कैरी ने यह भी पुष्टि की कि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने बॉल डेड होने से पहले बेयरस्टो को बार-बार क्रीज छोड़ते देखा था। उन्होंने कहा, “उनका पहला मूवमेंट क्रीज से काफी बाहर था, इसलिए मैंने गेंद पकड़ी और स्टंप पर फेंक दिया और बाकी सबकुछ इतिहास है। वह (बेयरस्टो) एक शानदार खिलाड़ी हैं और वह बड़ा विकेट था। जैसे ही गेंद आया मैंने फेंक दिया। फिर बेल्स गिर जाने के बाद आउट या नॉट आउट देना तीसरे अंपायर पर निर्भर है।” याद रखना चाहिए की यह एशेज है लॉर्ड्स टेस्ट में बेयरस्टो के स्टंप होने के बाद खेल भावना पर काफी बात हुई। खूब हंगामा बरपा। दोनों देशों के प्रधानमंत्री तक का बयान आ गया। हेडिंग्ले में इंग्लैंड के दर्शकों ने कैरी पर निशाना साधा। विकेटकीपर ने इसे लेकर कहा, ” याद रखना चाहिए की यह एशेज है। कुछ भद्दी बातें कही जा रही हैं, लेकिन उससे पहले भी ऐसी बातें कही गई थीं। मुझे अच्छा सपोर्ट मिलता है। मुझे लगता है कि पूरा ग्रुप ऐसा करता है। मुझे अब भी लगता है कि इंग्लैंड में हमारे बहुत प्रशंसक हैं। मुझे नहीं लगता कि हमने कुछ पाया है, लेकिन हमने कुछ खोया भी नहीं है।” Also Read IND vs WI: भारतीय हेड कोच राहुल द्रविड़ के विराट रिकॉर्ड को कोहली ने तोड़ा, एशिया के बाहर 88वीं बार किया ऐसा कमाल बाल कटाकर पैसे न देने के अफवाह पर बोले कैरी कैरी ने यह भी खुलासा किया कि इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने बाल कटाकर पैसे न देने को लेकर अफवाह को लेकर माफी मांगी। उन्होंने कहा, “मुझे शुरुआत में यह थोड़ा हास्यास्पद लगा। यह पता चला कि फर्जी खबर थी या नहीं। लेकिन हां जब से हम लंदन उतरे हैं तब से बाल नहीं कटाया है। कटवाने की जरूरत है। कुक ने माफी मांगी।

