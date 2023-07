Ashes: चमड़ी मोटी होनी चाहिए, पैट कमिंस ने कप्तानी पर सवाल उठने पर दिया जवाब

पैट कमिंस ने कहा कि वह आलोचना पर ध्यान नहीं नहीं देते। उन्होंने कप्तान बनने के बाद काफी जल्दी समझ लिया था कि चमड़ी मोटी होनी चाहिए।

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान पैट कमिंस (सोर्स-एपी फोटो)

एशेज 2023 में इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है। टीम सीरीज में 2-1 की अजेय बढ़त बना चुकी है और पांचवें और आखिरी मैच का नतीजा कुछ भी हो टीम ट्रॉफी भी रिटेन करेगी। एजबेस्टन और लॉर्ड्स में कंगारू टीम ने काफी करीबी जीत हासिल की। लीड्स में हार और मैनचेस्टर में मैच ड्रॉ रहा। बारिश बाधा न बनती तो इंग्लैंड यह मैच जीत सकता था। ऐसे में पैट कमिंस की कप्तान पर सवाल उठे और हैं। हालांकि, कंगारू कप्तान ने कहा कि वह इस पर ध्यान नहीं देते। उन्होंने अपने आलोचकों को यह कहकर जवाब दिया कि वह बहुत जल्दी समझ गए थे कि बतौर कप्तान इंसान की चमड़ी मोटी होनी चाहिए। पैट कमिंस ने बुधवार पत्रकारों से बात करते हुए कप्तानी को लेकर कहा, “ईमानदारी से कहूं तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। मुझे यह काम करते हुए दो साल हो गए हैं और आप बहुत जल्दी सीख जाते हैं कि आपकी चमड़ी मोटी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इसकी एक शेल्फ लाइफ होती है। मैं इसका समय नहीं पता, वहां पहुंचने पर ही पता चलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि हर टेस्ट मैच में मैं कुछ न कुछ सीखता हूं। हर मैच के साथ आप और अधिक चीजों से परिचित होते हैं। मुझे इस टीम और स्टाफ के साथ काम करना अच्छा लग रहा है। फिलहाल इसका आनंद लेते हुए हम देखेंगे कि भविष्य में क्या होगा। मुझे लगता है कि हर मैच के साथ मैं बेहतर होता जा रहा हूं। मुझे लगता है कि अभी भी मेरे पार देने के लिए काफी कुछ है।” शानदार दौरा कमिंस ने इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट को लेकर कहा, ” यदि हम इसे जीतते हैं और आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो यह वास्तव में एक अविश्वसनीय दौरा होगा। हमने पांच मैच में तीन जीते और केवल एक हारे। यह पहले से ही शानदार दौरा है, लेकिन घर लौटने से पहले कप जीतना अभूतपूर्व होगा। कुछ खिलाड़ियों के लिए यह खिताब जीतने का आखिरी मौका हो सकता है, आप नहीं जानते कि उन्हें आगे मौका मिलेगा या नहीं। इसलिए हमारा लक्ष्य एशेज जीतना है और यही हमारे सामने अवसर है।” Also Read ENG vs AUS: बेन स्टोक्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मार्क वुड ने किया हाईजैक, Video में देखें कप्तान का रिएक्शन 22 साल का सूखा खत्म करने का मौका कंगारू टीम अंतिम टेस्ट में जीत या ड्रॉ चाहेगी। 22 साल का सूखा खत्म करने का मौका है। ऐसा होने पर ऑस्ट्रेलियाई टीम 2001 के बाद इंग्लैंड में अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीतेगी। हारने पर पर 2-2 से सीरीज बराबर हो जाएगी। साल 2019 में ऐसा हुआ था, जिसमें इंग्लैंड ने पांचवां एशेज टेस्ट जीतकर सीरीज 2-2 से बराबर कर ली थी।

पढ़ें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram