Ashes: एशेज में अब बॉल बदलने को लेकर विवाद, रिकी पोंटिंग ने मिलाया उस्मान ख्वाजा के सुर में सुर; जांच की मांग

Ashes ball change controversy: पूर्व कंगारू कप्तान रिकी पोंटिंग का मानना है कि गेंद बदलने से इंग्लैंड के गेंदबाजों को फायदा मिला।

रिकी पोंटिंग चाहते हैं कि गेंद के बदलाव की जांच की जाए क्योंकि बदली गई गेंद काफी नई और चमकदार लग रही थी। (स्क्रीनग्रैब)

Ashes ball change controversy: एशेज 2023 का अंत विवाद के साथ हुआ। ओवल टेस्ट की आखिरी पारी में बॉल में बदलाव को लेकर ऑस्ट्रेलियाई टीम के ओपनर उस्मान ख्वाजा ने सवाल उठाया है। पूर्व कंगारू कप्तान और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्तमान सीरीज में कमेंट्री कर रहे रिकी पोंटिंग ने उनके सुर में सुर मिलाया। उनका मानना है कि इससे इंग्लैंड के गेंदबाजों को मदद मिली। उन्होंने तो जांच तक की मांग कर दी है। मैच के बाद ऑस्ट्रेलियाई ओपनर उस्मान ख्वाजा ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी के 37वें ओवर में जो गेंद बदली गई थी वह बहुत अलग थी और ‘बल्ले पर जोर से लग रही थी। ऑस्ट्रेलिया ने चौथे दिन का अंत 38 ओवरों में बिना किसी नुकसान के 135 रनों के साथ किया था, लेकिन पांचवें और अंतिम दिन 384 रनों के लक्ष्य का पीछा करने में असफल रही। इस दौरान 42वें ओवर में डेविड वॉर्नर और 44वें ओवर में उस्मान ख्वाजा का विकेट खो दिया। तेज गेंदबाज क्रिस वोक्स ने दोनों को आउट किया। वॉर्नर 60 और ख्वाजा 72 चौथी पारी में ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष स्कोरर रहे। मार्नस लाबुशेन 49वें ओवर में मार्क वुड की स्विंग होती गेंद पर दूसरी स्लिप में कैच आउट हो गए। इंग्लैंड ने 49 रनों से जीत हासिल कर सीरीज 2-2 से बराबर कर ली। ऑस्ट्रेलियाई पारी 334 रन पर सिमट गई। रिकी पोंटिंग ने क्या कहा? पोंटिंग को लगा कि गेंद की लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट नहीं हुई और उन्होंने अंपायरों पर सवाल उठाया। लंच ब्रेक के दौरान पोंटिंग ने स्काई स्पोर्ट्स पर कहा, ”मेरी सबसे बड़ी चिंता की बात बदली गई गेंद की स्थिति में असमानता है। दुनिया में ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप उन दो गेंदों की तुलना कर सकें। यदि आप गेंद को बदलने जा रहे हैं, तो आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आप सही गेंद का चयन करें, ताकि दोनों गेंदों में ज्यादा अंतर न हो। अब अगर आप उस बॉक्स पर नजर डालें तो उसमें पुरानी गेंदें ज्यादा नहीं थीं। कुछ पुरानी गेंद थी जिन्हें उठाया गया था। अंपायरों ने उस पर ध्यान दिया और उन्हें वापस कर दिया।” Also Read Moeen Ali Retirement: बेन स्टोक्स ने अब मैसेज किया तो डिलीट कर दूंगा, मोईन अली ने फिर कहा टेस्ट को बाय-बाय जांच होनी चाहिए पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान नें गेंद बदलाव की जांच की मांग। स्काई स्पोर्ट्स क्रिकेट के ट्विटर हैंडल ने पुरानी गेंद और बदली गई गेंद क तस्वीरें भी पोस्ट कीं, जो बहुत नई और चमकदार लग रही थीं। पोंटिंग ने कहा, “आज सुबह गेंदबाजी के लिए हालात बेहतर थे, लेकिन मैंने कल गेंद देखी थी और मैं यह कह सकता हूं कि वह गेंद उतनी हरकत नहीं करती, जितना इसने की। कल दोपहर से आज सुबह सीम मूवमेंट और स्विंग मूवमेंट दोगुनी हो गई। मुझे लगता है कि यह एक बहुत बड़ी गलती है, जिसकी जांच होनी चाहिए। “

