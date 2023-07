Ashes: स्टुअर्ट ब्रॉड हुए मुरलीधरन और शेन वॉर्न के क्लब में शामिल,अब अनिल कुंबले का रिकॉर्ड तोड़ने पर नजर

इंग्लैंड के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड भी स्टुअर्ट ब्रॉड ने अपने नाम कर लिया है। उन्होंने दिग्गज इयान बॉथम रिकॉर्ड तोड़ा।

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड। (फोटो – ICC)

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड बुधवार को अपना 600वां विकेट लेकर टेस्ट गेंदबाजों के दिग्गज मुथैरा मुरलीधरन और शेन वॉर्न जैसे दिग्गज के विशेष क्लब में शामिल हो गये। ब्रॉड के नाम पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज 2023 के चौथे टेस्ट क्रिकेट मैच से पहले 598 विकेट दर्ज थे। उन्होंने सुबह के सत्र में ऑस्ट्रेलिया के ओपनर बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा को एलबीडब्ल्यू आउट किया। उन्होंने टी ब्रेक के तुरंत बाद ट्रेविस हेड को जो रूट के हाथों कैच कराकर अपना 600वां विकेट लिया। ब्रॉड उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के पांचवें गेंदबाज हैं। अब उनकी निगाहें अनिल कुंबले का रिकॉर्ड तोड़ने पर होगी। इंग्लैंड के उनके साथी तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन 688 विकेट लेकर इस सूची में तीसरे नंबर पर हैं। श्रीलंका के स्पिनर मुथैया मुरलीधरन 800 विकेट लेकर इस सूची में शीर्ष पर काबिज हैं। उनके बाद ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज शेन वार्न (708) का नंबर आता है। भारत के अनिल कुंबले (619) इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। इंग्लैंड के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड ब्रॉड ने इन पांचों गेंदबाजों में यह उपलब्धि हासिल करने के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 166वें मैच में यह 600 विकेट पूरे किए। इंग्लैंड के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड भी स्टुअर्ट ब्रॉड ने अपने नाम कर लिया है। उन्होंने दिग्गज इयान बॉथम रिकॉर्ड तोड़ा। बॉथम के नाम 148 विकेट है। बॉब विलिस ने 128, जेम्स एंडरसन ने 115 और विल्फ्रेड रोड्स ने 109 विकेट लिए हैं। Also Read ICC Ranking: रोहित शर्मा की टॉप-10 टेस्ट बल्लेबाजों में एंट्री , जानें यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली और ऋषभ पंत की रैंकिंग इंग्लैंड के लिए हर हाल में जीत जरूरी बता दें कि बेन स्टोक्स की अगुआई वाली इंग्लैंड की टीम के लिए मैनचेस्टर में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच को जीतना जरूरी है। टीम सीरीज में 2-1 से पीछे। पहला 2 मैच गंवाने के बाद तीसरे मैच में टीम ने वापसी की 5 मैचों की सीरीज में पहली जीत दर्ज की। यह मैच गंवाने पर इंग्लैंड के हाथों से सीरीज जीतने का मौका निकल जाएगा।

