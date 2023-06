Ashes 2023 के शेड्यूल पर भड़का ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज, कहा – यह खिलाड़ियों के लिए बुरे सपने जैसा

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के एशेज 2023 का पहला मुकाबला 16 जून को बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेला जाएगा। पांचवां और अंतिम टेस्ट 27 जुलाई से केनिंग्टन ओवल में होगा। भारत में 2023 विश्व कप अक्टूबर में होना है।

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान इयान चैपल ने एशेज 2023 के शेड्यूल पर निशाना साधते हुए कहा कि यह खिलाड़ियों के लिए बुरे सपने जैसा है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज 16 जून से शुरू होगा। पहला मैच एजबेस्टन में होगा। वाइड वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स से बात करते हुए चैपल ने कहा कि शेड्यूल लंबे समय से हास्यास्पद रहा है, लेकिन यब बेवकूफी भरा है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 16 जून से 31 जुलाई के बीच पांच टेस्ट मैच खेले जाने हैं। चैपल ने कहा, ” शेड्यूल हास्यास्पद है। मेरा मतलब है कि शेड्यूल लंबे समय से हास्यास्पद रहा है, लेकिन इस बार बेवकूफी भरा भी है। अगस्त में कोई टेस्ट नहीं खेला जाएगा, जिससे आपको पता चलता है कि कितनी जल्दी-जल्दी मैच खेले जाएंगे।” उन्होंने यह भी कहा कि शेड्यूल खिलाड़ियों के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से दुःस्वप्न है। अतिरिक्त खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के लिए काम आएंगे। ऑस्ट्रेलिया ने 34 एशेज सीरीज जीती हैं, जबकि इंग्लैंड ने 32 बार खिताब अपने नाम किया है। तेज गेंदबाजों के लिए बुरा सपना चैपल ने कहा, ” यह शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से खिलाड़ियों के लिए एक बुरा सपना है, खासकर तेज गेंदबाजों के लिए। मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई भी टीम एक ही बॉलिंग अटैक का इस्तेमाल करके पांच टेस्ट मैच जीत ले। मुझे लगता है कि अतिरिक्त खिलाड़ी काम आएंगे और यह एक ऐसी चीज है जो शायद ऑस्ट्रेलिया के अनुकूल होगी।” Also Read IND vs WI: कैरेबियाई दौरे पर इन 3 खिलाड़ियों का कटेगा पत्ता, दिग्गज बल्लेबाज और गेंदबाज के साथ इस खिलाड़ी की होगी छुट्टी क्यों है ऐसा शेड्यूल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के एशेज 2023 का पहला मुकाबला 16 जून को बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेला जाएगा। पांचवां और अंतिम टेस्ट 27 जुलाई से केनिंग्टन ओवल में होगा। भारत में 2023 विश्व कप अक्टूबर में होना है। इससे पहले दोनों टीमों के बीच कुछ द्विपक्षीय सीरीज होने हैं। यही कारण है कि एशेज का शेड्यूल इस तरह का बनाया गया है।

