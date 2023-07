Ashes 2023: मोईन अली के बाद जैक क्राउले ने रचा इतिहास; दूसरे दिन गेंदबाजों की हुई कुटाई, 402 रन बने सिर्फ 6 विकेट गिरे

Ashes 2023, ENG vs AUS: जैक क्राउले ने मोईन अली (54 रन) के साथ 152 गेंद में 121 रन की साझेदारी की। इसके बाद तीसरे विकेट के लिए जो रूट के साथ 178 गेंद में 206 रन की साझेदारी की।

जैक क्राउले 182 गेंद में 189 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 21 चौके और 3 छक्के लगाए। (सोर्स- ट्विटर/@englandcricket)

Ashes 2023, England Vs Australia, 4th Test Match: एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन 20 जुलाई 2023 को इंग्लैंड के दो खिलाड़ियों ने इतिहास रचा। मोईन अली ने जहां 3000 टेस्ट रन और 200 टेस्ट विकेट का डबल पूरा किया। वहीं सलामी बल्लेबाज जैक क्राउले एशेज टेस्ट में इंग्लैंड की ओर से किसी बल्लेबाज द्वारा एक दिन में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंच गए। इस मामले में टिप फोस्टर पहले और वली हैमंड दूसरे नंबर पर हैं। टिप फोस्टर ने 1902 में सिडनी में खेले गए टेस्ट मैच में एक दिन में 214 रन बनाए थे। वली हैमंड ने 1938 में लॉर्ड्स में खेले गए टेस्ट मैच में एक दिन में 210 रन बनाए थे। अब मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में चौथे टेस्ट मैच में जैक क्राउले 189 रन बनाकर आउट हुए। जैक क्राउले ने 182 गेंद की अपनी पारी में 21 चौके और 3 छक्के लगाए। जैक क्राउले ने मोईन अली (54 रन) के साथ 152 गेंद में 121 रन की साझेदारी की। इसके बाद तीसरे विकेट के लिए जो रूट के साथ 178 गेंद में 206 रन की साझेदारी की। जैक क्राउले, मोईन अली, जो रूट की पारियों की मदद से इंग्लैंड ने चौथे टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 67 रन की लीड ले ली। Also Read IND vs WI: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियशिप में भारत के लिए 2000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने रोहित शर्मा, गावस्कर का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा इंग्लैंड ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने के समय तक 72 ओवर में 4 विकेट पर 384 रन बना लिए थे। हैरी ब्रूक 14 और कप्तान बेन स्टोक्स 24 रन बनाकर नाबाद थे। मोईन अली 54 और जो रूट 84 रन बनाकर आउट हुए। मोईन अली को मिचेल स्टार्क और जो रूट को जोश हेजलवुड ने पवेलियन की राह दिखाई। जैक क्राउले के बल्ले से ये रिकॉर्ड्स भी निकले गृह मैदान पर एशेज टेस्ट में इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाजों के सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर 364 रन: लेन हटन, द ओवल 1938

लेन हटन, द ओवल 1938 196 रन: ग्राहम गूच, द ओवल 1985

ग्राहम गूच, द ओवल 1985 191 रन: ज्यॉफ्री बॉयकॉट, लीड्स 1977

ज्यॉफ्री बॉयकॉट, लीड्स 1977 189 रन: जैक क्राउले, ओल्ड ट्रैफर्ड 2023 एशेज पारी में उच्चतम स्ट्राइक रेट (150+ रन) 106.29: एडम गिलक्रिस्ट (143 गेंद पर 152 रन) एजबेस्टन 2001

एडम गिलक्रिस्ट (143 गेंद पर 152 रन) एजबेस्टन 2001 103.84: जैक क्रॉली (182 गेंद पर 189) ओल्ड ट्रैफर्ड 2023

जैक क्रॉली (182 गेंद पर 189) ओल्ड ट्रैफर्ड 2023 102.70: ट्रैविस हेड (148 गेंद में 152 रन) गाबा 2021 इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाजों के सबसे तेज शतक (गेंदों का सामना करना) 86 गेंद: जैक क्राउले बनाम पाकिस्तान रावलपिंडी 2022/23

जैक क्राउले बनाम पाकिस्तान रावलपिंडी 2022/23 93 गेंद: जैक क्रॉउले बनाम ऑस्ट्रेलिया ओल्ड ट्रैफर्ड 2023

जैक क्रॉउले बनाम ऑस्ट्रेलिया ओल्ड ट्रैफर्ड 2023 95 गेंद: ग्राहम गूच बनाम भारत लॉर्ड्स 1990 Also Read Ashes: संन्यास से लौटे मोईन अली ने रचा इतिहास, इयान बॉथम, शाकिब अल हसन, क्रिस केर्न्स के क्लब में भी हुए शामिल एशेज पर कब्जे के लिए इंग्लैंड के लिए टेस्ट मैच जीतना जरूरी इंग्लैंड को अगर श्रृंखला जीवंत रखनी है तो उसे इस मैच में जीत हासिल करनी होगी। उसने ऑस्ट्रेलिया को पहले ही चेता दिया था कि वह जल्द से जल्द नतीजा हासिल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि शनिवार को बारिश की भविष्यवाणी की गई है, जिस कारण दिन का खेल खराब हो सकता है। अगर इंग्लैंड इस मैच में जीत हासिल नहीं कर पाता है तो ऑस्ट्रेलिया एशेज खिताब बरकरार कर लेगा। ऑस्ट्रेलिया ने 18 रन पर गंवाए 2 विकेट इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने सुबह 8 विकेट पर 299 रन से खेलना शुरू किया और टीम 7.2 ओवर में 18 रन जोड़कर 317 रन पर सिमट गई। पैट कमिंस दिन की पहली ही गेंद पर आउट हुए। उन्हें जेम्स एंडरसन ने कवर पॉइंट पर स्टुअर्ट ब्राड के हाथों कैच कराया। यह एंडरसन का पारी का पहला विकेट था। इंग्लैंड के सभी 5 गेंदबाजों ने कम से 1-1 विकेट चटकाया। क्रिस वोक्स (62 रन देकर 5 विकेट) ने जोश हेजलवुड को एक रन पर आउट करने का मौका गंवा दिया, लेकिन उन्हें 4 रन के निजी स्कोर पर आउट कर ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी खत्म की। मिचेल स्टार्क 36 रन बनाकर नाबाद रहे।

