Ashes: जो रूट ने की सचिन तेंदुलकर की बराबरी, ब्रायन लारा और राहुल द्रविड़ को छोड़ा पीछे

जो रूट के एशेज 2023 में प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने 1 शतक और 2 अर्धशतक लगाए हैं। रूट ने 135 टेस्ट मैच के करियर में 11 हजार से ज्यादार रन बनाए हैं।

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बल्लेबाज जो रूट (सोर्स-एपी फोटो)

एशेज 2023 (Ashes 2023) के आखिरी टेस्ट में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। जो रूट ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच में 300 रन पूरे किए और मास्टर ब्लास्टर की बराबरी कर ली। इसके अलावा जो रूट वेस्टइंडीज के दिग्गज से बल्लेबाज ब्रायनल लारा और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ से आगे निकल गए। वह सबसे ज्याद टेस्ट सीरीज में 300 से ज्यादा रन बनाने के मामले में संयुक्त रूप से शीर्ष पर पहुंच गए हैं। दिग्गज सचिन तेंदुलकर और जो रूट ने 19-19 टेस्ट सीरीज में 300 से ज्यादा रन बनाए हैं। दूसरे नंबर पर संयुक्त रूप से ब्रायन लारा और राहुल द्रविड़ हैं। दोनों ने 18-18 बार ऐसा किया है। सूची में इंग्लैंड का एक और बल्लेबाज है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक का भी नाम शामिल है। कुक ने 17 टेस्ट सीरीज में 300 से ज्यादा रन बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने भी 17 टेस्ट सीरीज में 300 से ज्यादा रन बनाए हैं। जो रूट का प्रदर्शन एशेज 2023 में जो रूट के प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने 1 शतक और 2 अर्धशतक लगाए हैं। रूट ने 135 टेस्ट मैच के करियर में 50 से ज्यादा के औसत से 11 हजार से ज्यादार रन बनाए हैं। वह 60 अर्धशतक और 30 शतक लगा चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने 5 दोहरा शतक लगाए हैं। मॉर्डन डे क्रिकेट में जो रूट की गिनती दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में होती है। Also Read ENG vs AUS: स्टीव स्मिथ रन आउट मामले में अंग्रेज कर रहे थे भारतीय अंपायर नितिन मेनन को ट्रोल, समर्थन में उतरे आर अश्विन और सबको किया चुप इंग्लैंड के पास 255 रन की बढ़त इंग्लैंड की दूसरी पारी की बात करें तो टीम ने तीसरे दिन टी ब्रेक तक 4 विकेट पर 267 रन बना लिए। टीम 255 रन की बढ़त ले चुकी है। जो रूट 35 रन बनाकर क्रीज पर हैं। वहीं जॉनी बेयरस्टो 35 रन बनाकर क्रीज पर हैं। दोनों के बीच 55 गेंद पर 45 रन की साझेदारी हो गई है। ओपनर जैक क्रॉली 73, बेन डकेट 42, बेन स्टोक्स 42 और हैरी ब्रूक 7 रन बनाकर पवेलियन लौट चुके हैं।

