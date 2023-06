Ashes 2023 के पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन घोषित, संन्यास वापस लेने वाले इस खिलाड़ी को मिली जगह

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज का आगाज 16 जून से होगा। पहला टेस्ट एजबेस्टन में खेला जाएगा। पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है। मोईन अली 21 महीने बाद टेस्ट मैच खेलने उतरेंगे।

इंग्लैंड ने पहले टेस्ट के लिए प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है। फोटो सोर्स- England Cricket

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 16 जून से शुरू हो रही एशेज सीरीज के पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग इलेवन घोषित कर दी है। बर्मिंघम के एजबेस्टन में होने वाले पहले टेस्ट में बेन स्टोक्स कप्तान रहेंगे, जबकि टेस्ट रिटायरमेंट का फैसला वापस लेने वाले मोईन अली को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है। मोईन अली पूरे 21 महीने बाद टेस्ट मैच खेलने उतरेंगे। उन्होंने आखिरी टेस्ट मैच 2 सितंबर 2021 को भारत के खिलाफ खेला था। प्लेइंग इलेवन में 6 बल्लेबाज शामिल मोईन अली टीम में ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा बेन स्टोक्स को छोड़कर प्लेइंग इलेवन में 6 बल्लेबाजों को शामिल किया गया है। तेज गेंदबाज के रूप में जेम्स एंडरसन, ओली रॉबिन्सन और स्टुअर्ट ब्रॉड का नाम प्लेइंग इलेवन में है। मोईन अली और स्टुअर्ट ब्रॉड अन्य गेंदबाजी के विकल्प हैं। बल्लेबाजी की भूमिका में बेन डकेट, जैक क्रॉली, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक और जॉनी बेयरस्टो रहेंगे। दोहरा शतक लगाने वाले ओली पोप को भी जगह आपको बता दें कि इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन में ओली पोप को भी जगह मिली है। उन्होंने हाल ही में टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाया था। बेन डकेट और जक क्रॉली ओपनर की भूमिका निभाएंगे। मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी जो रूट और हैरी ब्रूक्स पर रहेगी। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि जॉनी बेयरस्टी कहां बल्लेबाजी करते हैं। बेन स्टोक्स गेंद और बल्ले से टीम के लिए योगदान देंगे। Also Read IND vs ENG: टीम इंडिया 2025 और 2029 में करेगी इंग्लैंड दौरा, इन 6 ग्राउंड्स पर होंगे मैच मार्क वुड नहीं बना पाए जगह इस प्लेइंग इलेवन में तेज गेंदबाजी की बात करें तो मार्क वुड इस टीम में अपनी जगह बनाने में सफल नहीं हो पाए हैं। इंग्लैंड ने अपने प्रमुख तेज गेंदबाजों को ही चुना है। इन गेंदबाजों ने WTC 2021-23 में अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड का इंग्लैंड में गेंदबाजी रिकॉर्ड अच्छा है। उन्हें इसलिए टीम में रखा गया है। मोईन अली इकलौते स्पिनर रहेंगे। हालांकि जो रूट पार्ट टाइम गेंदबाज हो सकते हैं। एशेज के पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन बेन डकेट, जैक क्रॉली, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, जॉनी बेयरस्टो, बेन स्टोक्स (कप्तान), मोइन अली, स्टुअर्ट ब्रॉड, ओली रॉबिन्सन, जेम्स एंडरसन

