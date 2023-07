Ashes: स्टीव स्मिथ ने जॉनी बेयरस्टो को दिया जवाब, इंग्लैंड का बल्लेबाज हुआ आउट तो कही ये बात

एशेज सीरीज तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन जॉनी बेयरस्टो ने स्टीव स्मिथ के आउट होने के बाद उन पर सेंडऑफ दिया था। दो दिन बाद चौथे दिन स्मिथ ने बेयरस्टो को सेंडऑफ दिया।

एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाड़ियों के बीच काफी तू-तू मैं-मैं देखने को मिल रहा है। हेडिंग्ले में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में भी ऐसा हुआ। इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ ने एक दूसरे को स्लेज किया। टेस्ट मैच के चौथे दिन रविवार को जॉनी बेयरस्टो जब आउट होकर पवेलियन लौट रहे थे तो स्मिथ ने उन्हें कुछ कहा। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में जब स्मिथ आउट हुए तो बेयरस्टो ने कंगारू बल्लेबाज को कुछ कहा था। तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन जॉनी बेयरस्टो ने स्टीव स्मिथ के आउट होने के बाद उन पर सेंडऑफ दिया था। मोईन अली ने स्मिथ को आउट करके टेस्ट क्रिकेट में अपना 200वां विकेट पूरा किया। स्मिथ ने फ्लिक शॉट खेलने की कोशिश की और गेंद सीधे बेन डकेट के हाथों में चली गई। जैसे ही डकेट ने गेंद पकड़ी, बेयरस्टो ने कहा, “फिर मिलते हैं स्मज!” स्मिथ ने जवाब दिया, ” क्या कहा?” फिर मिलेंगे जॉनी दो दिन बाद चौथे दिन दूसरे सत्र में मिशेल स्टार्क की गेंद पर बेयरस्टो ने ड्राइव लगाने की कोशिश की और अंदरूनी किनारा लेकर गेंद स्टंप्स से जा लगी। स्मिथ मौका जाया नहीं जाने दिया। उन्होंने बेयरस्टो को सेंडऑफ देते हुए कहा, “फिर मिलेंगे जॉनी।” ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों से स्टीव स्मिथ को पूरा साथ मिला। Also Read Ashes: क्या बोला? स्टीव स्मिथ और जॉनी बेयरस्टो के बीच दिखी गहमागहमी, देखें Video इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराया स्मिथ ने बेयरस्टो के साथ अपना हिसाब चुकता किया, लेकिन इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर एशेज 2023 सीरीज को जीवित रखने में सफलता हासिल की। क्रिस वोक्स और हैरी ब्रूक ने बल्ले से प्रभावशाली प्रदर्शन किया। अंत में मार्क वुड के महत्वपूर्ण योगदान से इंग्लैंड ने तीसरे टेस्ट के चौथे दिन 3 विकेट से रोमांचक जीत हासिल की। दोनों टीमें नौ दिन के ब्रेक के बाद 19 जुलाई को ओल्ड ट्रैफर्ड में आमने-सामने होंगी। ऑस्ट्रेलिया 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे है।

