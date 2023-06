Ashes:इंग्लैंड की बार्मी आर्मी ने स्टीव स्मिथ को दिलाई सैंडपेपर विवाद की याद, कहा – हमने आपको टीवी पर रोते हुए देखा है

एजबेस्टन में स्टीव स्मिथ जब बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे तब इंग्लैंड क्रिकेट के फैंस ने स्टीव हमने आपको टीवी पर रोते हुए देखा है कहकर ट्रोल करना शुरू कर दिया।

पहले एशेज टेस्ट के दौरान स्टीव स्मिथ। (स्क्रीनग्रैब/एशेज)

बार्मी आर्मी इंग्लैंड के क्रिकेट फैंस का एक समूह है। उन्हें ग्राउंड पर अक्सर रंगीन कपड़े पहने और गाने गाते हुए देखा जाता है। यह स्पोर्ट्स वर्ल्ड का सबसे फेमस फैन ग्रुप है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज सीरीज के पहले टेस्ट में बामी आर्मी स्टार क्रिकेट स्टीव स्मिथ को ट्रोल करने के कारण सुर्खियों में है। एजबेस्टन में पहले एशेज टेस्ट के दौरान इस फैन ग्रुप ने स्मिथ को यह कहते हुए ट्रोल किया की उन्होंने कंगारू टीम के पूर्व क्रिकेटर को टीवी पर रोते हुए देखा है। बार्मी आर्मी उन्हें 2018 सैंडपेपर विवाद की याद दिला रही थी। एजबेस्टन में स्टीव स्मिथ जब बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे तब इंग्लैंड क्रिकेट के फैंस ने स्टीव हमने आपको टीवी पर रोते हुए देखा है कहकर ट्रोल करना शुरू कर दिया। साउथ अफ्रीका में बॉल टेम्परिंग का मामला सामने के आने के बाद स्टीव स्मिथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्ट्स के सामने रोने लगे थे। स्मिथ के अलावा डेविड वार्नर और कैमरून बैनक्रॉफ्ट पर बैन लगा था। बैनक्रॉफ्ट ही गेंद से छेड़छाड़ करते पकड़े गए थे। एजबेस्टन टेस्ट रोमांचक मोड़ पर स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर की टीम में वापसी हो गई, लेकिन कैमरून बैनक्रॉफ्ट का करियर बर्बाद हो गया। यह पहला अवसर नहीं है जब बार्मी आर्मी ने इस तरह की हरकत की है। एजबेस्टन टेस्ट की बात करें तो मैच काफी रोमांचक मोड़ पर है। आखिरी दिन ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 174 रन चाहिए। वहीं इंग्लैंड को 7 विकेट की दरकार है। Also Read Ashes: क्या खत्म होगा ऑस्ट्रेलिया का 22 साल का इंतजार, आखिरी बार इंग्लैंड में रन चेज करते हुए कब मिली थी जीत उस्मान ख्वाजा पर दारोमदार ऑस्ट्रेलिया की ओर से पहली पारी में शतक लगाने वाले उस्मान ख्वाजा 34 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इसके अलावा स्कॉट बोलैंड 13 रन बनाकर खेल रहे हैं। दोनों के बीच 18 रन की साझेदारी हो गई है। इंग्लैंड की ओर से स्टुअर्ट ब्रॉड ने 2 और ओली रॉबिन्सन ने 1 विकेट लिए हैं। आखिरी दिन बारिश की भी संभावना है।

