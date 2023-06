Ashes: स्टीव स्मिथ ने लॉर्ड्स में हासिल की बड़ी उपलब्धि, राहुल द्रविड़, ब्रायन लारा और रिकी पोंटिंग को पीछे छोड़ा

कुमार संगाकारा ने 172 पारियों में 9000 टेस्ट रन पूरा किए थे। वहीं स्टीव स्मिथ ने इसके लिए 174 पारियां ली। राहुल द्रविड़ ने 176, ब्रायन लारा ने 177 और रिकी पोंटिंग ने भी 177 पारियां ली थीं।

ऑस्ट्रलियाई दिग्गज स्टीव स्मिथ। (फोटो – ट्विटर)

एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। उन्होंने बुधवार को 99वें टेस्ट में नौ हजार रन पूरे कर लिए। वह पारी की हिसाब से सबसे तेज टेस्ट क्रिकेट में नौ हजार रन बनाने के मामले में दिग्गज राहुल द्रविड़, ब्रायन लारा और रिकी पोंटिंग को पीछे छोड़ा। वह श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर कुमार संगाकारा को पीछे छोड़ने में विफल रहे। स्मिथ का औसत 56.61 है और 37 अर्धशतक और 31 शतक जड़े हैं। कुमार संगाकारा ने 172 पारियों में 9000 टेस्ट रन पूरा किए थे। वहीं स्टीव स्मिथ ने इसके लिए 174 पारियां ली। राहुल द्रविड़ ने 176, ब्रायन लारा ने 177 और रिकी पोंटिंग ने भी 177 पारियां ली थीं। स्मिथ ने पारी के 41वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स की गेंद चौका लगाकर यह उपलब्धि हासिल की। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने मिड-विकेट पर चौका जड़ा। दोनों टीमों में एक-एक बदलाव बता दें कि इंग्लैंड ने लॉर्ड्स में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इस महत्वपूर्ण मैच के लिए दोनों टीमों ने एक-एक बदलाव किया। मेजबान टीम ने जोश टोंग को ऑलराउंडर मोईन अली की जगह टीम में शामिल किया। ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉट बोलैंड को बाहर कर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क को शामिल किया। ऑस्ट्रेलिया पांच मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है। Also Read एशेज पर Oil Protest का साया: लॉर्ड्स बना WWE का रिंग, प्रदर्शनकारी को कंधे पर लादकर मैदान से बाहर ले गए जॉनी बेयरस्टो ऑस्ट्रेलिया की अच्छी बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा की जोड़ी ने अच्छी शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 73 रन साझेदारी की। ख्वाजा 17 रन बनाकर आउट हुए। वहीं डेविड वार्नर ने 66 रन की पारी खेली। दोनों तो जोश टंग ने आउट किया। मार्नस लाबुशेन ने ओली रॉबिन्सन की गेंद पर आउट होने से पहले 47 रन बनाए और स्मिथ के साथ तीसरे विकेट के लिए 102 रन जोड़े।

