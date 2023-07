Ashes 2023: एक दशक में पहली बार बिना स्पिनर के उतरेगी ऑस्ट्रेलिया, प्लेइंग इलेवन में दो बड़े बदलाव

इंग्लैंड की तरह ऑस्ट्रेलिया ने भी प्लेइंग इलेवन की घोषणा मैच से एक दिन पहले ही कर दी है। टीम में दो बदलाव किए गए हैं। तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड और कैमरन ग्रीन को प्लेइंग इलेवन में जगह मिली है।

ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम (सोर्स-एपी फोटो)

एशेज का चौथा टेस्ट मैच बुधवार से मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में शुरू होगा। इस मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी प्लेइंग इलेवन घोषित कर दी है। टीम में दो बदलाव हुए हैं। तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड और ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है। यह दोनों खिलाड़ी तीसरा टेस्ट नहीं खेले थे। वहीं स्पिनर टॉड मर्फी और तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड को चौथे टेस्ट के लिए अंतिम एकादश से बाहर कर दिया गया है। स्पिनर्स के बिना उतरेगा ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ने मैनेचेस्टर में बिना स्पिनर्स के उतरने का फैसला किया है। पिछले एक दशक में यह पहली बार होने जा रहा है जब ऑस्ट्रेलियाई टीम बिना एक्सपर्ट स्पिनर के खेलने उतरेगी। साथ ही मिचेल मार्श के साथ कैमरन ग्रीन को टीम में रखा है, जो बल्लेबाजी के साथ-साथ मीडियम पेसर हैं। वहीं मिचेल मार्श भी मीडियम पेसर हैं। ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन में डेविड वार्नर की भी जगह कायम हैं, जो अभी तक सीरीज में फ्लॉप रहे हैं। उनकी पोजिशन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। दो ऑलराउंडर से बल्लेबाजी में गहराई स्कॉट बोलैंड और टॉड मर्फी ने तीसरे टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन अच्छे प्रदर्शन के बाद भी इन्हें बाहर कर दिया गया है। वहीं हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण लीड्स में नहीं खेल पाए कैमरन ग्रीन फिट हो गए हैं। वह सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करने के विकल्प होंगे, जबकि मिचेल मार्श 6वें स्थान पर खेलने आएंगे। एलैक्स कैरी 8 नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। Also Read Ashes: ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में एक बदलाव, जेम्स एंडरसन की हुई वापसी स्पिन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी हेड और लाबुशेन की मिचेल मार्श और कैमरन ग्रीन के होने से ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी काफी लंबी हो गई है। यह दोनों जरूरत पड़ने पर गेंद से भी अच्छा योगदान देंगे। वहीं टॉड मर्फी के बाहर होने के बाद टीम में कोई एक्सपर्ट स्पिनर नहीं होगा। ऐसे में स्पिन गेंदबाजी की जिम्मेदारी ट्रैविस हेड और मार्नस लाबुशेन पर रहेगी। बता दें कि बेन स्टोक्स की अगुआई वाली इंग्लैंड की टीम पहले ही चौथे टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 की घोषणा कर चुकी है। टीम में एक बदलाव हुआ है। जेम्स एंडरसन की ओली रॉबिन्सन की जगह टीम में वापसी हुई है। वह तीसरे टेस्ट में नहीं खेले थे। ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज में 2-1 से आगे है। ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग इलेवन: डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, ट्रैविस हेड, मिचेल मार्श, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस (कप्तान), जोश हेज़लवुड

पढ़ें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram