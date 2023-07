Ashes: जो रूट बोले- ऑस्ट्रेलिया ने की विराट कोहली वाली गलती, याद दिलाई एजबेस्टन टेस्ट में जॉनी बेयरस्टो की पारी

भारत-इंग्लैंड के बीच कोरोना के कारण साल 2021 में स्थगित हुआ टेस्ट मैच साल 2022 में खेला गया था। एजबेस्टन में खेले गए टेस्ट मैच में विराट कोहली ने जॉनी बेयरस्टो को स्लेज किया था। इसके बाद अंग्रेज खिलाड़ी ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ दिया था।

इंग्लैंड के जॉनी बेयरस्टो को स्टंप आउट करने के बाद जश्न मनाते ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स कैरी। (रॉयटर्स)

एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट में जॉनी बेयरस्टो के स्टंप आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाड़ियों के बीच जुबानी जंग जारी है। 6 जुलाई से लीड्स में तीसरा टेस्ट होना है। इससे पहले इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट ने जॉनी बेयरस्टो को लेकर ऑस्ट्रेलिया को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने जॉनी बेयरस्टो को छेड़कर विराट कोहली वाली गलती कर दी है। इंग्लैंड का विकेटकीपर बल्लेबाज अगले मैच में बेहतरीन प्रदर्शन करेगा। भारत-इंग्लैंड के बीच कोरोना के कारण साल 2021 में स्थगित हुआ टेस्ट मैच साल 2022 में खेला गया था। एजबेस्टन में खेले गए टेस्ट मैच में विराट कोहली ने जॉनी बेयरस्टो को स्लेज किया था। इसके बाद अंग्रेज खिलाड़ी ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ दिया था। टीम इंडिया मैच हार गई थी। 5 मैचों सीरीज 2-2 से बराबर हो गई थी। जो रूट ने ऑस्ट्रेलिया को इसी पारी की याद दिलाई है। जो रूट ने जॉनी बेयरस्टो को लेकर क्या कहा जो रूट ने जॉनी बेयरस्टो को लेकर कहा, ” मुझे नहीं लगता उन्हें यह पसंद आया। मुझे नहीं लगता किसी को भी यह पसंद आएगा। आएगा क्या? वह इस तरह की चीजों के बाद अच्छा करते हैं। आप उनके मूड को एक मील दूर भांप सकेंगे।” उन्होंने भारत-इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन टेस्ट का उदाहरण देते हुए कहा, ” पिछले साल के एजबेस्टन टेस्ट को याद करें। किसी ने उनसे कुछ कहा। मुझे लगता है कि वह विराट कोहली थे और इसके बाद उन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। आशा करते हैं कि ऐसा दोबारा होगा।” मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी क्रीज छोड़ेगा कोहली और बेयरस्टो जुबानी जंग में उलझे। तब बेयरस्टो 60 गेंद पर 13 रन बनार खेल रहे थे। उन्होंने गियर बदला और 119 गेंदों में अपना लगातार तीसरा टेस्ट शतक पूरा किया। रूट ने कहा, ” इन बड़ी सीरीज में हमेशा ऐसा कुछ होता है और इस बार इसमें जॉनी शामिल हैं। जॉनी कोई फायदा लेने की कोशिश नहीं कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि वह नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे और चुपके से रन लेने की कोशिश कर रहे थे। तो हां, उन्हें खराब महसूस हुआ। मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी क्रीज छोड़ेगा।” Also Read Ashes: लॉर्ड्स टेस्ट विवाद के बीच रिकी पोंटिंग ने की इंग्लैंड के कप्तान की तारीफ, बेन स्टोक्स को बताया एमएस धोनी जैसा फिनिशर इन सबके चक्कर में बहुत नहीं पड़ना चाहिए रूट ने आगे कहा, ” इसलिए हमें अपनी भावनाओं का उपयोग करना होगा, लेकिन नियंत्रित तरीके से। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई इमोशन न दिखाएं। यह जॉनी जैसे किसी खिलाड़ी से अच्छा प्रदर्शन कराने का तरीका हो सकता है। हर कोई इससे अलग-अलग तरीकों से निपटेगा, लेकिन हमें इन सबके चक्कर में बहुत नहीं पड़ना चाहिए।”

