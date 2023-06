Ashes 2023: 94 साल में पहली बार हुआ कुछ ऐसा, जो रूट ने भी लगाया ऐतिहासिक शतक, फैंस बोले- यह बेवकूफी है

इंग्लैंड ने पहले दिन 8 विकेट खोकर 393 रन बनाए और पारी घोषित कर दी। एशेज सीरीज में 1937 के बाद किसी ने पहले दिन पारी घोषित कर दी

जो रूट ने 8 साल बाद एशेज में शतक जमाया था

साल की सबसे हाईवोल्टेज सीरीज एशेज की शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत भी ऐसी कि जिसने देखा वह हैरान रह गया। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले के पहले ही दिन मेजबान टीम ने पारी घोषित करके सबको हैरान कर दिया। टेस्ट क्रिकेट में ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है वहीं एशेज में यह नजारा 94 साल बाद देखने को मिला। हालांकि फैंस ने इसे बेवकूफी बताया। पहला दिन इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट के लिए बेहद खास रहा जिन्होंने 8 साल के इंतजार के बाद एशेज में शतक जमाया। इंग्लैंड ने पहले दिन 8 विकेट खोकर 393 रन बनाए और पारी घोषित कर दी। टीम ने पहले सत्र में तीन विकेट पर 124 रन बनाए थे। इस दौरान टीम ने ‘बाजबॉल’ रणनीति को पूरी तरह लागू करने की जगह सावधानी से बल्लेबाजी करने पर ध्यान दिया और इस सत्र में 12 चौके लगाने के साथ दौड़ कर रन चुराने पर जोर दिया। दूसरे सत्र में रूट के साथ देने क्रीज पर आये ब्रूक ने आक्रामक बल्लेबाजी की। उन्होंन रूट के साथ तेजी से अर्धशतकीय साझेदारी की। इस साझेदारी को अनुभवी ऑफ स्पिनर नैथन लायन (71 रन पर दो विकेट) ने ब्रुक को बोल्ड कर तोड़ा। इंग्लैंड ने बल्लेबाजी के लिए आसान पिच पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया लेकिन चोट से वापसी कर रहे जोश हेजलवुड ने पारी के चौथे ओवर में सलामी बल्लेबाज बेन डकेट को विकेटकीपर एलेक्स कैरी के हाथों कैच करवाया। मैच की पहली गेंद पर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस की गेंद पर चौका जड़ने वाले जैक क्राउली (61) ने 56 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने इस दौरान ओली पोप (31) के साथ दूसरे विकेट के लिए 70 रन की साझेदारी कर मैच में इंग्लैंड की वापसी करायी। इंग्लैंड के उपकप्तान पोप को अनुभवी लियोन ने एलबीडब्ल्यू किया। कमिंस के खिलाफ क्राउली के चौके से इंग्लैंड ने 21वें ओवर में रनों का शतक पूरा किया। इस सत्र की आखिरी गेंद पर स्कॉट बोलैंड ने क्राउली को पवेलियन की राह दिखायी।

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram