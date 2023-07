Ashes 2023: जेम्स एंडरसन को लीड्स टेस्ट के लिए प्लेइंग इलेवन से करना चाहिए ड्रॉप, माइकल वॉन ने आखिर क्यों कहा ऐसा

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने लीड्स टेस्ट मैच के लिए इंग्लिश टीम को सलाह देते हुए कहा कि उन्हें उम्रदराज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को ड्रॉप कर देना चाहिए।

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन (सोर्स-एपी फोटो)

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने लीड्स टेस्ट मैच के लिए इंग्लिश टीम को सलाह देते हुए कहा कि उन्हें उम्रदराज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को ड्रॉप कर देना चाहिए। एंडरसन ने पहले एजबेस्टन ट्रेक के बारे में शिकायत की थी, लेकिन लॉर्ड्स में हरा-भार डेक मिलने के बाद भी उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। लॉर्ड्स टेस्ट मैच की दो पारियों में उन्होंने सिर्फ 2 विकेट ही लिए थे और इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया के ओपनर बल्लेबाजों को नियंत्रित करने में विफल रहा था। इस टेस्ट मैच में उस्मान ख्वाजा और डेविड वॉर्नर दोनों ने ही माइकल वॉन ने क्रिकबज से बात करते हुए कहा कि एंडरसन को लीड्स में होने वाले तीसरे टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग इलेवन से बाहर रखना चाहिए। अब इंग्लैंड को तीन टेस्ट मैच और खेलने हैं और निश्चित रूप से उन्हें इन सभी मैचों में नहीं खेलना चाहिए। अपनी गेंदबाजी से उन्होंने अब तक बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया है और ऐसे में उन्हें अगले मैच में ड्रॉप कर देना चाहिए। वो एक अविश्वनीय खिलाड़ी हैं, लेकिन मैदान पर आप उन्हें कैच छोड़ते हुए देखते हैं। मैंने मैदान पर ऐसा जिमी एंडरसन को नहीं देखा है, वो मैदान पर काफी तेज रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं दिख रहा है। इंग्लैंड की टीम ने लॉर्ड्स टेस्ट मैच में टॉस जीतकर उस पिच पर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया जो तेज गेंदबाजों के लिए स्वर्ग जैसी दिख रही थी। हालांकि पहली पारी में कंगारू टीम 416 रन बनाकर आउट हुई। वॉन ने कहा कि लॉर्ड्स में एंडरसन ने ज्यादा अच्छी गेंदबाजी नहीं की और यह टीम अगर अपनी शॉर्ट बॉल थ्योरी के साथ आगे बढ़ती है तो एंडरसन की जगह मार्क वुड टीम के लिए ज्यादा फायदेमंद होंगे। उन्होंने कहा कि एंडरसन की गेंदबाजी में जिप की कमी है और अगर ये टीम शॉर्ट बॉल थ्योरी की ओर रुख करने जा रहा है तो निश्चित रूप से उन्हें थोड़ी अतिरिक्त गति वाले मार्क वुड के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वॉन ने कहा कि मैं यह नहीं कह रहा कि जिमी को टीम से बाहर कर दो। इंग्लैंड को चौथा टेस्ट मैच उनके घरेलू मैदान ओल्ड ट्रेफर्ड में खेलना है। उन्हें बस एक सप्ताह का ब्रेक दे दो। उनकी उम्र 41 साल है और लगातार दो टेस्ट मैचों में गेंदबाजी करने के बाद उन्हें आराम की जरूरत है। उन्हें अगले टेस्ट मैच में आराम दे दिया जाए और फिर चौथे टेस्ट मैच में मौका दिया जाए। Also Read Ashes 2023: स्टीव स्मिथ ने 175 पारियों के बाद तेंदुलकर, लारा, द्रविड़, संगकारा जैसे दिग्गजों को छोड़ा पीछे, बनाया नया टेस्ट रिकॉर्ड

