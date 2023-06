Ashes:पहले दिन पारी घोषित करना बना इंग्लैंड की हार की वजह! बेन स्टोक्स ने बताया क्या था प्लान

बेन स्टोक्स ने इंग्लैंड की पहली पारी घोषित करने के अपने फैसले का बचाव किया। साथ ही कहा कि वह कप्तानी की शैली में बदलाव नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वह दूसरे दिन मैदान पर ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर धकेलने के बाद उतरने चाहते थे।

पैट कमिंस और बेन स्टोक्स। (फोटो – एपी)

ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को एशेज सीरीज के पहले टेस्ट में मंगलवार को आखिरी दिन 2 विकेट से हरा दिया। बर्मिंघम में खेला टेस्ट मैच काफी रोमांचक रहा। पांचों दिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। इस बीच सवाल हो रहा है कि क्या पहले दिन पारी घोषित कर देना इंग्लैंड की हार की वजह बना। इंग्लैंड की टीम ने 8 विकेट पर 393 रन बनाने के बाद टेस्ट मैच के पहले दिन खेल खत्म होने से थोड़ी देर पहले पारी घोषित कर दी थी। तब जो रूट शतक जड़ने के बाद बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। मैच के बाद बेन स्टोक्स ने इंग्लैंड की पहली पारी घोषित करने के अपने फैसले का बचाव किया। साथ ही कहा कि वह कप्तानी की शैली में बदलाव नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वह दूसरे दिन मैदान पर ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर धकेलने के बाद उतरने चाहते थे। नाथन लियोन के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया को जीत तक पहुंचाने वाले कप्तान पैट कमिंस ने स्टोक्स के फैसले पर हैरानी नहीं जताई, लेकिन यह भी कहा कि वह इतनी जल्दी पारी घोषित नहीं करते। माइकल वॉन को स्टोक्स का जवाब बीबीसी टेस्ट मैच स्पेशल पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने कहा कि ऐसे हालात पैदा हुए तो स्टोक्स दूसरे टेस्ट में इस तरह से पारी घोषित नहीं करेंगे। वह 30-40 रन और बनाने की कोशिश करेंगे। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जवाब देते हुए स्टोक्स ने कहा, ” अगर हम ऐसी स्थिति में हो? हां, मैं दिन के 20 मिनट बचे होने पर 398/6 होना पसंद करूंगा। यह शानदार होगा। मैं यह भी कह सकता था कि अगर हम घोषणा नहीं करते, तो क्या हमें इस तरह का रोमांच पांचवें दिन के अंत में देखने को मिलता? मैं सौ प्रतिशत नहीं सकता, लेकिन मैं इस मैच के अगर-मगर को नहीं देखूंगा। वास्तविकता यह है कि हम जीतने में कामयाब नहीं हुए।” Also Read ENG vs AUS: इंग्लैंड और जीत के बीच दीवार बनकर खड़े हुए उस्मान ख्वाजा, टेस्ट में पांचों दिन बैटिंग करने वाले दूसरे ऑस्ट्रेलियाई बने क्या बोले बेन स्टोक्स स्टोक्स ने पहले ही दिन पारी घोषित करने के फैसले को लेकर कहा कि उन्हें ख्वाजा और वार्नर पर दबाब बनाने का मौका महसूस हुआ। वह विरोध टीम और एशेज सीरीज के कारण अपनी बोल्ड कप्तानी शैली में बदलाव नहीं करेंगे। स्टोक्स ने प्रेजेंटेशन में कहा, “मुझे लगा कि यह ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बनाने का मौका था। एशेज के कारण मैं अपने क्रिकेट शैली बदलने वाला नहीं हूं। कौन जानता है, हम अतिरिक्त 40 रन बना सकते थे या दो गेंदों में दो विकेट गंवा सकते थे। मैं ऐसा कप्तान नहीं हूं जो अगर-मगर की फेर में फंसे। हमें लगा था कि यह ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर धकेलने और दूसरे दिन की शुरुआत मजबूत स्थिति में करने का अवसर है।”

