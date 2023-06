Ashes: क्या खत्म होगा ऑस्ट्रेलिया का 22 साल का इंतजार, आखिरी बार इंग्लैंड में रन चेज करते हुए कब मिली थी जीत

ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छी बात यह है कि उस्मान ख्वाजा 34 के साथ नाइटवॉचमैन स्कॉट बोलैंड 13 रन बनाकर खेल रहे हैं। बल्लेबाजी के लिए ट्रेविस हेड, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी और पैट कमिंस बाकी हैं।

उस्मान ख्वाजा और स्कॉट बोलैंड। (AP Photo)

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एजबेस्टन में खेला जा रहा एशेज 2023 का पहला मैच रोमांचक मोड़ पर है। 20 जून 2023 को आखिरी दिन ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 174 रन की दरकार है। उसके 7 विकेट बाकी हैं। मेहमान टीम के लिए अच्छी बात है कि पहली पारी के शतकवीर उस्मान ख्वाजा क्रीज पर डटे हुए हैं। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 281 रन का चुनौतीपूर्ण टारगेट दिया है। कंगारू टीम पिछले 22 साल से इंग्लैंड में रन चेज करते हुए कोई टेस्ट मैच नहीं जीती है। क्या मंगलवार को पैट कमिंस की अगुआई वाली टीम इस सूखे को खत्म कर पाएगी? अतीत को देखें तो इंग्लैंड का पलड़ा भारी है। साल 2001 में आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया ने रन चेज करते हुए जीत हासिल की थी तब उसे कवेल 158 रन चाहिए थे। ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छी बात यह है कि उस्मान ख्वाजा 34 के साथ नाइटवॉचमैन स्कॉट बोलैंड 13 रन बनाकर खेल रहे हैं। दोनों के बीच 18 रन की साझेदारी हो गई है। बल्लेबाजी के लिए ट्रेविस हेड, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी और पैट कमिंस बाकी हैं। ऑस्ट्रेलिया को मिला था 158 का टारगेट 2001 में ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन 158 रनों के लक्ष्य को हासिल किया। इस जीत ने टीम ने सीरीज अपने नाम किया और एशेज ट्रॉफी पर कब्जा जमाए रखा। दिन की शुरुआत इंग्लैंड ने 144-6 के स्कोर से की। जेसन गिलेस्पी ने इयान वार्ड, रॉबर्ट क्रॉफ्ट और एंड्रयू कैडिक का विकेट। गिलेस्पी को वार्न से मिला अच्छा साथ गिलेस्पी ने इस पारी में 100 टेस्ट विकेट पूरे किए। उन्हें दूसरे छोर से शेन वार्न से अच्छा साथ मिला। एलेक्स ट्यूडर का विकेट वार्न ने लिया। 158 रन के मामूली लक्ष्य के बाद भी इंग्लैंड ने लड़ाई दिखाई। को जितनी जल्दी हो सके ऑस्ट्रेलियाई मध्य क्रम में प्रवेश करना था। मैथ्यू हेडन के खिलाफ पहले ही ओवर में एलबीडब्ल्यू की अपील अंपायर एस वेंकटराघवन ने खारिज कर दी थी। Also Read Ashes: स्टुअर्ट ब्रॉड को पता था पहली ही गेंद पर रिवर्स स्कूप खेलेंगे जो रूट, इंग्लैंड के गेंदबाज ने किया खुलासा माइकल स्लेटर के बाद रिकी पोंटिंग हुए आउट एंडी कैडिक ने माइकल स्लेटर को 12 रन के स्कोर पर तीसरी स्लिप में मार्कस ट्रेस्कोथिक ने बेहतरीन कैच पकड़ा। उन्होंने मैथ्यू हेडन का कठिन कैच टपका दिया। बारिश से खेल बाधित हुआ। लंच के तुरंत बाद इंग्लैंड को रॉबर्ट क्रॉफ्ट ने बड़ी सफलता दिलाई। उन्होंने रिकी पोंटिंग को आउट कर दिया। पोंटिंग ने एक्स्ट्रा कवर पर शानदार शॉट खेलकर पारी की शुरुआत की, लेकिन इसके बाद उन्होंने विकेटकीपर एलेक स्टीवर्ट को कैच थमा दिया। मार्क वॉ और डेमियन मार्टिन ने जीत तक पहुंचाया हालांकि, हेडन डटे रहे। एलेक्स ट्यूडर की गेंद पर आउट होने से पहले उन्होंने 42 रन बनाए। अंपायर वेंकटराघवन ने उन्हें एलबीडब्ल्यू करार दिया था। गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच हुई लग रही थी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को उस समय करारा झटका लगा जब उसके कप्तान स्टीव वॉ को रन लेने के प्रयास में पिंडली में चोट लग गई। उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा। इसके बाद मार्क वॉ और डेमियन मार्टिन के बीच अच्छी साझेदारी हुई। इंग्लैंड को इसके बाद कोई और सफलता नहीं मिली।

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram