एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट मैच के चौथे दिन शुक्रवार (29 दिसंबर) को मुकाबला विवादों में घिर गया। इंग्लैंड के गेंदबाज जेम्स एंडरसन पर बॉल टैंपरिंग का आरोप लगाते हुए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक वीडियो डाला गया है। इसमें इंग्लिश गेंदबाज बॉल को अपने नाखूनों से कुरेदते दिख रहा है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि एंडरसन ने ये सब रिवर्स स्विंग पाने के लिए किया। इतना ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज मिचेल जॉनसन ने भी इस मामले पर ट्वीट करते हुए लिखा, ’10 ओवर के अंदर ही गेंद रिवर्स स्विंग होने लगी।’

इतना ही नहीं माइकल हसी ने भी एंडरसन की आलोचना करते हुए कहा कि – ‘ये सब नियमों के विरुद्ध है। साथ ही वो लगातार बॉल को मैदान पर पटक रहे थे, जिससे वो पुरानी हो जाए।’

बता दें कि चौथा टेस्ट मैच फिलहाल जारी है। चौथे दिन बारिश ने खेल बिगाड़ा और ऑस्ट्रेलिया ने दिन का अंत दो विकेट के नुकसान पर 103 रनों के साथ किया। वह अभी भी मेहमान इंग्लैंड से 61 रन पीछे है। स्टम्प्स तक डेविड वार्नर 40 और कप्तान स्टीवन स्मिथ 25 रन बनाकर खड़े हुए हैं। पहली पारी में 327 रन बनाने वाली ऑस्ट्रेलिया को दूसरी पारी में सधी हुई शुरुआत मिली। उसके सलामी जोड़ीदार कैमरुन बेनक्राफ्ट (27) और वार्नर ने पहले विकेट के लिए 50 रन जोड़े। क्रिस वोक्स ने बेनक्रॉफ्ट को 50 के कुल स्कोर पर आउट किया।

WATCH: This footage shows #England‘s James Anderson digging his nail into the ball while bowling on day-4 of the fourth #Ashes test in #Melbourne. What is he doing? ball tampering?@MitchJohnson398 @davidwarner31 @piersmorgan @vikrantgupta73 @CricketAus @DavidHussey29 pic.twitter.com/JXErI0HiKp

— azhar khan (@Azharkh4) December 29, 2017